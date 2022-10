Así fue el ataque que sufrió el camarógrafo de TyC Sports por parte de la policía

►TE PUEDE INTERESAR: Liga Profesional: Huracán y Argentinos Juniors sumaron triunfos importantes

gimnasia-la-plata-boca6.jpg Un caos generalizado se vivió en la cancha de Gimnasia La Plata, en el encuentro suspendido ante Boca.

El partido que cerraba la fecha 23 de la Liga Profesional, se disputaba en el estadio Juan Carmelo Zerillo y fue interrumpido a los 9' del primer tiempo, cuando hinchas que intentaban ingresar al estadio se enfrentaron con la policía, hubo balas de goma y sobre todo gases lacrimógenos, que obligaron al árbitro a detener el encuentro y mandar a los jugadores al vestuario.

El ataque al camarógrafo de TyC Sports por parte de la policía

El camarógrafo de TyC Sports Fernando Rivero, que se encontraba en las puertas de la cancha de Gimnasia La Plata, sufrió el accionar desmedido de la policía, cuando se encontraba realizando su habitual tarea.

Las imágenes muestran cómo un efectivo de la policía le dispara sin dudarlo, en una imagen que causó indignación en todo el mundo.

“Todavía estoy conmovido con lo que pasó, porque yo estaba haciendo el trabajo como lo hago habitualmente cuando hay disturbios, uno agarra la cámara y graba los incidentes que puede haber. Ahora yo mirando las imágenes, yo estaba cerca de los caballos y cuando le empiezan a tirar piedras a la Policía, yo me corro para resguardarme de las piedras, me pongo en un árbol. Esta persona salta la valla y viene directamente a dispararme a mí para que no siguiera registrando los hechos. Esa es la intención del tipo, sacarme de escena para que no siguiera grabando”, relató el camarógrafo.

“Me toma de sorpresa, no es que la cámara está oscura, la cámara tiene una luz muy potente. Yo estoy con la cámara y luz prendida enfocando los disturbios, todo lo que veo y puedo hacer”, agregó el trabajador.

“Yo recibo los disparos en la zona de la ingle y me dobla de dolor, enseguida cuando siento la quemazón y el dolor me agaché y me tiré al piso y ahí vienen unos chicos y le decían: '¿qué hacés? ¿No ves que le tiraste a un camarógrafo?'. El policía ni se inmutó, siguió disparando. Me cruza a mí, yo lo miro y le digo '¿qué hacés?' y siguió disparando para adelante”, finalizó.