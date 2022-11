Ángel Di María y su curioso análisis del mal debut de Argentina en el Mundial Qatar 2022

►Te puede interesar: Lionel Messi fue sincero tras el durísimo golpe que sufrió la Selección Argentina ante Arabia Saudita

Luego agregó al momento de explicar el partido: "Sabíamos que ellos iban a jugar así, lo habíamos practicado, pero no pudimos llegar. Quizás arrancábamos antes en las jugadas y quedamos en offside. Teníamos la ilusión de arrancar ganando; no se dio".

dimaria 1.jpg Ángel Di María no tuvo un buen debut en el Mundial Qatar 2022, el cuarto suyo con la Selección Argentina

En la etapa inicial, el VAR anuló tres goles argentinos (uno de Lionel Messi y dos de Lautaro Martínez) por posición adelantada. En este sentido, Di María consideró: "Creamos las situaciones y no pudimos convertir. Nuestro entrenador lo dijo, ellos jugaron con la línea alta y no pudimos meter pelotas para romper esas líneas. Habíamos practicado y trabajado de esa manera pero no pudimos".

dimaria tuit.jpg

Ángel Di María, héroe de la Copa América, tuvo uno de esos partidos para olvidar ya que tras un alentador inicio por derecha se fue apagando y en el segundo tiempo se estacionó sobre el sector derecho desde donde tuvo que resolver los centros de manera incómoda.

Finalmente el Fideo sentenció: "Ni éramos los mejores antes, ni somos los peores ahora. Hay que pensar en positivo; en algún momento se iba a cortar esa racha y ahora hay que salir rápido de esta situación; el partido terminó".

https://twitter.com/canaldeportv/status/1595050116330708995 "No todo es color de rosa, esto es un Mundial"



La palabra de Angel Di María luego de la dura derrota ante Arabia Saudita. pic.twitter.com/nLdnaCPMK2 — DEPORTV (@canaldeportv) November 22, 2022

El Papu Gómez no pierde la confianza

Alejandro Papu Gómez, uno de los titulares de la Selección Argentina que cayó en el debut mundialista frente a Arabia Saudita, afirmó que ahora el equipo debe "corregir errores" y salir a "ganar los dos partidos" que les quedan ante México y Polonia.

"Sabemos que es difícil, pero nos tenemos mucha confianza. Tenemos que pensar en nosotros y ganar los dos partidos", expresó el extremo izquierdo.

Sobre el encuentro ante los árabes, Gómez opinó que "hicimos un gran primer tiempo y después tuvimos dos fatalidades. Tenemos que corregir esos dos errores. Ellos tuvieron dos tiros al arco y nos hicieron dos goles. Nosotros tuvimos varias chances y no las pudimos concretar".

https://twitter.com/canaldeportv/status/1595051572048039937 "Bronca porque hicimos un gran primer tiempo. No se dio por los offsides"



El testimonio de Papu Gómez con @ramapantorotto en la zona mixta. pic.twitter.com/DI1eyuuTFY — DEPORTV (@canaldeportv) November 22, 2022

El futbolista de Sevilla aseguró que la Selección tiene que "pensar" en sí misma y "ganar los dos partidos" que le restan jugar del grupo contra México (este sábado 26, a las 16) y frente a Polonia (miércoles 30, a las 16) por el grupo C.