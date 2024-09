Ángel Di María fue despedido con un emotivo homenaje en la previa de la Selección argentina vs. Chile

futbol-seleccion argentina-despedida-angel di maria (1).jpg Ángel Di María le mostró al público argentino la Copa América obtenida en Estados Unidos, certamen donde jugó su último partido para la Selección argentina.

El homenaje de despedida para Ángel Di María de la Selección argentina

Una hora antes del inicio del partido entre la Selección argentina y su par de Chile, se realizó el homenaje en el estadio Monumental. Se apagaron las luces y se compartió un emotivo video en el tablero del estadio. Allí se escuchó la voz de su hija, contando las peripecias que vivió su padre, los malos momentos y la valentía para seguir adelante y lograr su sueño de ser campeón con la albiceleste.

También Ángel Di María fue saludado virtualmente por su gran amigo Lionel Messi, ausente en esta cita por la lesión que sufrió en la final de la Copa América 2024. "Perdón por no poder estar en esta noche tan especial para vos. Desearte que disfrutes de esta noche, con tu familia, seres queridos", dijo la Pulga en un video.

"Ahora voy a ser un hincha más. Voy a estar allá arriba (tribuna) alentando a la Selección argentina", Ángel Di María "Ahora voy a ser un hincha más. Voy a estar allá arriba (tribuna) alentando a la Selección argentina", Ángel Di María

En el medio de la cancha el Fideo recibió obsequios y Abel Pintos cantó en vivo la canción No me olvides en su honor en un acto que fue conducido por el ex arquero y ahora periodista Sergio Goicochea. Todo el plantel argentino estuvo sobre el césped, y junto al público cantaron y aplaudieron cada momento del homenaje a quien fue un referente del equipo en esta era de Scaloni.

Las emotivas palabras de Ángel Di María en su homenaje

Ángel Di María fue muy generoso al tomar el micrófono y agradecer a sus compañeros, cuerpo técnico, y hasta al último colaborador de la AFA. Recordó los malos momentos, los de la sequía de la Selección argentina, donde él fue particularmente criticado. "Quiero agradecer a mi familia, que cuando las cosas no salían bien fueron los que me bancaron todos estos años", dijo el rosarino.

"Tengo muchos sentimientos por dentro. Es difícil hablar. Quiero agradecer a toda la gente que trabaja en AFA. Fueron 16 años junto a ellos. Viví cosas difíciles y terminé feliz junto a ellos", continuó el Fideo.

El cierre fue un unánime coro de todo el estadio Monumental cantando "Fideo, Fideo...", que resonará en el recuerdo del jugador, tanto como los gritos de gol que le obsequió al fútbol argentino.