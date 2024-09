Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa sobre el presente de la Selección, la despedida de Di María y la elección del capitán

La consulta inevitable fue por el homenaje de despedida a Ángel Di María que viene gestándose desde el final de la Copa América edición 2024. "El homenaje a Ángel (Di María) es merecidísimo, con su gente, en Argentina, y así lo va tener. Ha sido un futbolista de los mejores de la historia y deja un legado imborrable. Hay que agarrarse de lo que ha hecho, de no rendirse nunca, no darse por vencido, que de esto se trata la vida y el fútbol. Además es un chico espectacular y eso hace que se agigante más todo. Ha demostrado en varias ocasiones todo lo que vale", aseguró el DT.

En la línea de reconocimientos, Scaloni no se olvidó de Franco Armani, quien también decidió dejar de asistir a la Selección acusando un "ciclo cumplido". "También quiero agradecer a Franco Aramani, que cumplió su ciclo. Todos recuerdan el penal a Paraguay pero no me quedo solo con eso, también dejó un legado espectacular. Es muy profesional y siempre tiró para adelante, aún cuando no le tocó jugar y ha sido importantísimo", reconoció el entrenador.

En esta doble fecha de Eliminatorias además se destaca la ausencia del capitán Lionel Messi quien se encuentra en un período de recuperación luego de su lesión en el tobillo derecho en la final de la Copa América. La camiseta 10 quedará vacante, aseguró el DT, y la elección de quién portará la cinta de capitán se estirará hasta último momento. "Es importante que el jugador que lleve la cinta sea uno en el que el equipo se sienta representado. Tenemos un montón de jugadores que así lo hacen. Dependerá del equipo que salga a jugar mañana. Recién hoy vamos a tener un entrenamiento pensando 100% en Chile".

dybala.jfif Paulo Dybala regresó a la Selección argentina en esta convocatoria luego de su ausencia en la Copa América.

Lionel Scaloni también se refirió a la convocatoria de Paulo Dybala y a la salud de Alexis Mac Allister, quien no entrenó en la práctica de ayer. "Alexis no se entrenó por una sobrecarga, una molestia. Esperaremos hoy a ver cómo responde", sostuvo al respecto. Y, sobre la presencia de Dybala, expresó: "La convocatoria de Paulo no tiene relación a que se haya quedado en Italia. Nosotros los valoramos por lo que hacen en la cancha. La convocatoria fue pensando en el equipo, que lo puede necesitar en cualquier momento. Ante las bajas de algunos jugadores, pasa a ser un futbolista que nos puede aportar".

En el análisis de Chile, el rival de mañana, Scaloni aseguró: "Chile es un equipo que juega bien al fútbol, como inculca su entrenador. Está atravesando un momento de cambio. Ricardo siempre ha tenido palabras muy buenas con nosotros, por lo que se ve irradia tranquilidad. Chile siempre ha sido difícil y lo será mañana. Afrontaremos el partido de la mejor manera".

Por último, en referencia a la convocatoria del mendocino Valentín Taty Castellanos, el entrenador expresó: "Ha estado preseleccionado en alguna ocasión y al final no ha venido. Es una buena oportunidad para tenerlo, para conocerlo de cerca. El equipo hoy, ante la ausencia de Leo, de Ángel, necesita un caudal ofensivo, de conocer gente que esté a un buen nivel que no conocemos y creemos que él reúne las condiciones. Tiene buenos movimientos, se asocia bien, juega bien a la pelota que es lo que primero vemos y nos puede aportar cosas".

La Selección entrenará hoy nuevamente por la tarde y mañana asumirá el primero de los dos compromisos por Eliminatorias ante Chile, desde las 21.