Lionel Scaloni y el probable equipo de la Selección argentina para jugar con Chile por las Eliminatorias

dibu ezeiza.jfif Dibu Martínez será confirmado como titular en la Selección argentina ante Chile.

Marcos Acuña, un histórico del equipo que no había sido citado en la lista inicial, sería el lateral izquierdo, mientras que en la ofensiva habría una renovación total en el once inicial ya que no solo faltan Messi y Di María sino que Lautaro Martínez, goleador de la Copa América, le ganaría la pulseada a Julián Álvarez en el centro del ataque.

►Te puede interesar: Rodrigo De Paul dio una gran respuesta cuando fue consultado si será capitán de la Selección argentina

Nicolás González, habitual remplazante de Di María, jugaría por la izquierda y el remplazante de Messi podría ser el juvenil Valentín Carboni, reciente incorporación del Olympique de Marsella.

Embed

Los once que elegiría Scaloni para jugar con Chile

Los titulares para el jueves serían Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; González, Carboni y Lautaro Martínez.

Lionel Scaloni brindará este miércoles a las 11.30 su habitual conferencia de prensa previa a los partidos y aunque es difícil que adelante la formación inicial si confirmaría quien será el capitán ante la ausencia de Messi, el retiro de Di María y con Otamendi en el banco de suplentes.