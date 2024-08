Ángel Di María eligió a los mejores DT de su carrera y fue terminante para decir quién fue el peor

di maria espn 1.jpg

Luego agregó una reflexión que derivó en una afirmación terminante: "Es difícil, tuve muchos entrenadores. Mourinho, Ancelotti… pase por tantos tan buenos que es difícil de poder elegir. El peor es Van Gaal, eso sin dudas. Ya te lo tiro antes”.

►Te puede interesar: Champions League: así serán los cruces de la primera instancia

Embed

Di María jugó su primer Mundial nada menos que con Diego Maradona como DT y tuvo un párrafo especial para él: “Al Diego no te lo pongo como entrenador porque para mí era más un amigo, un compañero, una persona que se acercaba todas las noches a charlar. No parecía un entrenador: parecía mas un amigo, un hermano o un papá. Lo tomé más como un papá en la Selección que otra cosa. Me bancó cuando nadie me bancaba. Me dio para adelante en todo momento que me criticaban y más me ponía. Diego fue todo para mí, es lo más grande que hay. Vos podés decir una cosa u otra, pero es el Diego para mí, para los argentinos y para el mundo”.

"Que mi viejo y mi vieja escuchen a la gente gritar el ‘Di María’ o ‘Fideeeeo, Fideeeeo’, es lo más grande que hay. Ya está. No pedía nada más y lo tuve al final. Es lo más lindo”.

El homenaje en el Monumental

Este viernes se supo extraoficialmente que Ángel Di María tendrá su merecido homenaje de despedida de la Selección argentina cuando “Ángel tendrá un homenaje merecidísimo de todos los argentinos. Tuve una charla con él y lo mejor para todos es que se retire de su gente, que se sienta identificado con todo lo que nos ha dado y sea un día especial. Ha sido un final de película para él, mejor imposible. La idea es que tenga una noche como se merece”, reveló Lionel Scaloni en su llegada al país.

El rosarino espera la autorización del Benfica para ser quien ingrese al campo de juego del Monumental portando la Copa América antes del partido del jueves 5 ante Chile.

Embed

Cortitas de Ángel Di María

La final contra Francia: "Creo que fue uno de mis mejores partidos en la Selección. Fueron 70/75 minutos en los que ni yo creo lo que hice. Volví a verla como 2 o 3 veces. Por las cosas que hice y cómo me moví fue de mis mejores partidos en la Selección sin dudas”.

Embed

Las lesiones: “Me golpearon mucho más que las finales porque cada lesión me impidió estar al 100%. Al final fue todo una mierd*, por así decirlo. Yo era mi peor enemigo. Escuchaba mucho el afuera y yo solo me estaba haciendo mal. Me terminé dando cuenta, me di el alta y a partir de ahí todo empezó a estar mejor”.

El Kily González: “Siempre fue mi referente y la persona que siempre vi porque salió de Central, jugó en la Selección y era mi posición. Era volante por izquierda y siempre me reflejé en él. Miro los partidos de Unión por él. Es una excelente persona, es más que mi ídolo. Tuve la posibilidad de jugar con él en Central y ahí para mí fue todo".