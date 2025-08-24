Ángel Di María conmovió a todos con su mensaje tras el golazo a Newell's

Embed LO QUE LE FALTABA A DI MARÍA EN SU CARRERA: UN GOL ANTOLÓGICO EN UN ROSARIO CENTRAL - NEWELL'S. pic.twitter.com/jI9knwZYBS — VSports Team (@VSportsTM) August 23, 2025

Todo fue alegría: los tres puntos se quedaron en casa, vencieron a su clásico rival y Di María convirtió el único gol del encuentro. Fue así que un día después publicó una serie de fotos que grafican el gran momento que vivió en una nueva edición del clásico rosarino.

Rosario Central - Festejos El jugador de 37 años consiguió su primera victoria en el clásico.

En su cuenta de Instagram publicó las imágenes y un texto: "Una tarde, noche soñada, llena de emociones y alegrías. Una victoria importante para seguir creciendo como grupo. Vivir esto es vivir lo que siempre soñé. Gracias a mi familia y al gigante por tanto amor y cariño. Vamos por más Central".

Ya en los vestuarios los compañeros del Fideo lo recibieron con aplausos mientras que cantaban "vení, vení, cantá conmigo" y no dudaron en homenajear al delantero al expresar "que de la mano, de Angelito, todos la vuelta vamos a dar".

Con este triunfo Rosario Central suma cinco victorias consecutivas sobre Newell's mientras que las estadísticas indican que en total ganó 98 veces, empataron 103 oportunidades y cayó en 77 partidos.