Ángel Di María y Rosario Central se quedaron con el clásico frente a Newell's gracias al golazo que convirtió el delantero argentino a través de un tiro libre. Se trató de un regreso soñado ya que es la primera vez que el Fideo logró ganarle a la lepra rosarina (antes había empatado y perdido).

Un día después de la epopeya es que decidió publicar en sus redes sociales un emotivo mensaje que fue acompañado por diferentes postales de un día perfecto e histórico para el campeón del mundo.

Ángel Di María conmovió a todos con su mensaje tras el golazo a Newell's

Fue una tarde redonda porque el partido se había complicado en el Estadio Gigante de Arroyito hasta que Ángel Di María se iluminó en el minuto 82 cuando acarició la pelota con su botín izquierdo enviándola al fondo de la red con un tiro libre que se encontraba bastante alejado del arco rival.

Todo fue alegría: los tres puntos se quedaron en casa, vencieron a su clásico rival y Di María convirtió el único gol del encuentro. Fue así que un día después publicó una serie de fotos que grafican el gran momento que vivió en una nueva edición del clásico rosarino.

En su cuenta de Instagram publicó las imágenes y un texto: "Una tarde, noche soñada, llena de emociones y alegrías. Una victoria importante para seguir creciendo como grupo. Vivir esto es vivir lo que siempre soñé. Gracias a mi familia y al gigante por tanto amor y cariño. Vamos por más Central".

Ya en los vestuarios los compañeros del Fideo lo recibieron con aplausos mientras que cantaban "vení, vení, cantá conmigo" y no dudaron en homenajear al delantero al expresar "que de la mano, de Angelito, todos la vuelta vamos a dar".

Con este triunfo Rosario Central suma cinco victorias consecutivas sobre Newell's mientras que las estadísticas indican que en total ganó 98 veces, empataron 103 oportunidades y cayó en 77 partidos.

