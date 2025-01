Andrés Meli manifestó sus ganas de quedarse en Godoy Cruz y dejó un mensaje esperanzador

Meli llegó al club en 2019 y jugó desde cuarta hasta Reserva. En el 2021 debutó en Primera División y disputó 26 partidos; para el 2023 partió rumbo a Central Córdoba de Santiago del Estero donde la temporada pasada se consagró campeón de la Copa Argentina y clasificó con el elenco de Omar De Felippe a la Copa Libertadores 2025.

MEli.jpg Andrés Meli en su anterior paso por Godoy Cruz.

Luego de un 2024 con algunos inconvenientes de salud, el lateral regresó al Tomba e inició la pretemporada a la espera de la definición sobre su futuro. Sobre su regreso a Godoy Cruz el lateral manifestó: "Estoy contento de poder estar acá de vuelta. Tengo mucha ilusión con poder jugar en el Gambarte, poder jugar una copa ahí". Asimismo, respecto de las charlas que mantuvo con el entrenador Ernesto Pedernera en cuanto a la posibilidad de quedarse en el club, Andrés Meli dejó un mensaje que ilusiona al hincha bodeguero: "Las charlas fueron buenas para los dos lados, yo tengo ganas de quedarme, Ernesto me dijo que quería que me quede pero bueno, muchas veces la situación no depende de uno, pero espero poder quedarme".