La historia de Andrés Meli, el mendocino que estuvo cerca de dejar el fútbol y anda bien en Central Córdoba

Ya había anotado su primer gol para Central Córdoba contra Barracas Central y ahora le anotó un tanto a Unión de Santa Fe.

El último fin de semana, meses después de su diagnóstico, convirtió uno de los dos goles que le dieron la victoria al equipo santiagueño contra Barracas Central y este viernes marcó en el trunfo por 2 a 0 ante Unión.

"Necesitaba una emoción así para volver a sentirme como me sentía antes jugando al fútbol. También es especial porque mi familia, mi novia y mis amigos saben mucho lo que sufrí", dijo.

"En un momento la vi negra, pensé que se me terminaba todo. Algunos médicos me dijeron que no sabían si podía seguir jugando al fútbol", contó.

Cuándo se enfermó Juan Andrés Meli

Los problemas para Meli comenzaron en febrero de 2024, cuando tuvo dolores en el estómago. "A veces me quedaba enojado, porque tenía la chance de ver minutos y no los podía aprovechar por no estar al 100%", dijo.

Luego quedó internado en Santiago del Estero. "Primero descartaron que no sea apendicitis, y a la mañana vino el doctor, me confirmó que no era eso y me dio el alta. En el entrenamiento estaba molesto pero no tanto como el día anterior", cerró.