Almendra a Battaglia: "ganaste cuatro Libertadores al pedo"

Se supo hace algunas horas cuál fue el intercambio que tuvieron. El DT le dijo: "Si no te gusta, te vas", y el juvenil lo retrucó con una serie de frases lapidarias, que ayer se conocieron en una entrevista de Battaglia con TyC Sports.

"Como jugador ganaste todo, pero como entrenador sos un desastre. Lo voy a decir porque no tengo ningún problema", fue el primero de los dardos que le disparó Almendra a Battaglia. Sin amedrentarse, el enojo fue in crescendo en el jugador.

La expresión que más sorprendió a uno de los ídolos del club fue la que se refirió a la Copa Libertadores. "Vos ganaste cuatro Libertadores al pedo" le dijo el juvenil al entrenador.

Fue en ese momento que se produjo el quiebre definitivo de la relación, que culminaría con la salida del futbolista del club. Luego de ser apartado del plantel y deambular por el equipo de la Reserva, Almendra terminó peleándose con el Consejo de Fútbol y sentenciando su partida de la entidad Xeneixe.

La explicación de Battaglia

Durante la entrevista, el ex entrenador de Boca reflexionó sobre la pasada disputa y lo que pudo haber pasado. "Quizá le comen la cabeza desde otro lugar y los confunden, y llegan a un entrenamiento pensando una cosa que quizá el entrenador piensa otra. Si veo que no está bien o haciendo las cosas bien, tengo que elegir. Si no, ¿para qué estás ahí?

Además destacó la necesidad de respetar al técnico que le merecen los jugadores. Sea quien sea. "Las reglas están para cumplir. Sino es cualquier cosa, cada uno hace lo que quiere... Hay una cabeza, un entrenador y un dirigente".