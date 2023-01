Alexis González sueña con lograr el ascenso en San Martín y le dedica los goles a su hijo

►TE PUEDE INTERESAR: San Martín venció a Unión de Villa Krause y dio un paso más hacia el ascenso

alexis Gonzalez Atlético San Martín..jpg Alexis siempre mira el cielo y le dedica los goles a su hijo Austín Kaleb que falleció a los pocos días de nacer. Foto: Alberto Gutiérrez Prensa San Martín

El jugador se refirió al buen presente chacarero y reconoció: "Es muy lindo todo lo que estamos viviendo. Desde octubre que estamos trabajando. Ahora queremos cumplir con el objetivo de poder ascender y estamos muy cerca. Nos pudimos quedar con el primer partido ante Unión, ahora tenemos un partido muy importante en San Juan para llegar a la final por el ascenso. Vine con la meta de subir de categoría en esta institución, que merece jugar en otra división, vamos por todo".

►TE PUEDE INTERESAR: A Facundo Abraham se le cumplió el sueño de poder jugar en San Martín gracias a su abuelo

"Tenemos un plantel de mucha jerarquía con algunos jugadores que tienen mucha juventud. Se ha formado un grupo muy unido y sano. Es algo muy lindo el cariño que nos brindan los hinchas, el trato es muy bueno, cuando me llamó Tato Aguilera y el Toti Arias no dudé en venir, me convencieron y estoy muy feliz", reveló.

Los goles de Alexis González tienen una dedicatoria especial

Alexis González cada vez que marca un gol se lo dedica a su hijo, que falleció el 13 de marzo del 2022, luego de nacer y vivir unos días. Juega con una remera que ilustra la foto de su hijo y la lleva debajo de la camiseta del Albirrojo. "Los goles son para mi hijo Austín Kaleb, que hoy está en el cielo, todas las victorias son para él. Estoy muy ligado a Dios, siempre me van a ver arrodillado y mirando al cielo".

"Ahora mi señora está embarazada, quiero hacer un gol en la final, viene en camino un nene". dijo con emoción.

Alexis González dos.jpg Alexis González es un jugador muy experimentado, sueña con ascender con el Chacarero. Foto: Alberto Gutiérrez Prensa San Martín

El importante recorrido de Alexis González

El jugado contó su trayectoria y afirmó: "Desde muy chico arranqué en Rosario Central. A los 16 me fui a Colón de Santa Fe, después tuve la suerte de jugar en Portugal un año, estuve en el Real Potosí de Bolivia, me tocó jugar la Copa Sudamericana y me quedé en ese país y ascendí con Always Ready en el 2018. En el 2019 en Gavilanes Fútbol Club Matamoros de México y en el 2021 ascendí con Universatario de Sucre".