Alex Arce tuvo su sábado de gloria en Independiente Rivadavia

arce 3.jpg Alex Arce marcó de penal y de tiro libre, en el final de ambos períodos, y le dio la victoria a Independiente Rivadavia

"Estaba confiado, me decía a mi mismo que tenía que entrar. Gracias a Dios y la Virgen fue adentro. Siempre entreno mucho y hoy se dio", explicó el goleador azul respecto de su golazo de tiro libre que sentenció el 2 a 1 ante el delirio del estadio Bautista Gargantini.

"Lo grité como nunca, para la gente que siempre nos apoya. Desde el primer partido me sentí muy a gusto en el club y la victoria va dedicada a ellos", afirmó después del encuentro el ex jugador de Sportivo Armeliano de su país.

La palabra de Alex Arce

Alex Arce y su primera experiencia en el fútbol argentino

Respecto de como está viviendo esta nueva experiencia en la Primera Nacional, Alex Arce indicó: "Estoy agarrando ritmo. En lo personal estoy muy contento y ojalá que este triunfo sea un puntapié inicial para alcanzar los objetivos que tenemos. Creo que en el segundo tiempo nos faltó más actitud y todavía hay que pulir muchos detalles que nos faltan", al tiempo que reconoció: "Acá el juego es mucho más duro y no hay VAR. Allá no me pegaban tanto.

arce 1.jpg Media docena de goles en 9 partidos enmarcan el buen arranque de Arce en la Lepra

Con 6 goles en 9 partidos, Alex Arce sabe que la Lepra puede ser un trampolín en su carrera: "Mi sueño, como siempre, es hacer muchos goles y ser protagonista. Espero seguir así para poder ayudar al equipo. Desde que me salió la oportunidad de venir acá siempre pensé que podía ser una buena vidriera y espero aprovecharla al máximo".

