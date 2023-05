Alex Arce con sus goles hace ilusionar a los hinchas de Independiente Rivadavia

Independiente-Rivadavia.jpg Independiente Rivadavia logró un nuevo triunfo y está puntero junto a Chacarita. Foto: Diario UNO

El goleador dejó sus sensaciones tras la victoria ante Deportivo Madryn, y afirmó: "Me siento contento por el gol y por el triunfo que hemos conseguido, es para los hinchas".

"Este presente que estamos viviendo es por la entrega de todos. Dimos otro paso importante en este torneo, ganándole a un rival muy duro. Vamos paso a paso, todavía queda mucho camino por recorrer", contó.

Independiente-Rivadavia-Madryn-3.jpg Alex Arce por tercer partido consecutivo se anotó en la red. Foto: Diario UNO

Alex Arce es el goleador del torneo. Sobre esta situación, opinó: "Cuando salió la posibilidad de la propuesta de jugar en el fútbol argentino en Independiente Rivadavia, me propuse seguir creciendo como jugador. Me siento feliz porque he podido convertir goles. Espero seguir con esta racha y seguir mejorando día a día".

►TE PUEDE INTERESAR: Los hinchas de Independiente Rivadavia fueron en masa al Gargantini

La buena sociedad de Alex Arce con Matías Reali

El paraguayo junto a Matías Reali han formado una dupla de ataque que mete miedo a los rivales. "La verdad que nos entendemos muy bien en la cancha. A medida que pasaron los partidos nos fuimos conociendo y adaptando. Es un gran compañero, es desequilibrante y me está asistiendo muy bien".

►TE PUEDE INTERESAR: Matías Reali marcó para la Lepra uno de los goles más espectaculares de la Primera Nacional

Por el gran nivel que tiene Arce en la Lepra hay muchos clubes que se han fijado en él. "Mi cabeza está puesta en Independiente Rivadavia. Mi objetivo es seguir dejando todo por esta camiseta y conseguir grandes metas con el club", opinó.

Los 13 goles de Alex Arce

3ª fecha: le marcó dos goles a Mitre de Santiago del Estero en el Gargantini. La Lepra ganó 4 a 1

5ª fecha: le convirtió un gol a Tristán Suárez, de visitante

8ª fecha: le anotó un tanto a Deportivo Riestra, en el empate 3 a 3, en Villa Soldati

9ª fecha: le marcó dos goles a Ferro en el Gargantini, en la victoria por 2 a 1

10ª fecha: volvió a anotar dos goles, esta vez ante Gimnasia de Jujuy

11ª fecha: anotó desde el punto de penal a Quilmes, en el Gargantini

13ª fecha: le marcó de penal a Estudiantes de Buenos Aires, en el Gargantini

14ª fecha: anotó dos goles ante Atlético de Rafaela de visitante

15ª fecha: le convirtió a Deportivo Madryn

La palabra del goleador Alex Arce

Embed