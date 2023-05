Matías Reali Independiente Rivadavia.jpg Matías Reali tiene habilidad y velocidad en la Lepra. Foto: Diario UNO

El jugador que llegó de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, se mostró feliz por su gol y el triunfo ante Atlético de Rafaela. "Fue uno de los goles más lindos de mi carrera. Es el primero que convierto con esta camiseta. La verdad que fue único y hasta difícil de repetir. Me dio mucha felicidad por haber marcado y colaborar con el equipo para sumar tres puntos".

►TE PUEDE INTERESAR: Diego Tonetto y el gran momento de Independiente Rivadavia

El jugador oriundo de La Plata está transitando por un gran momento futbolístico. "La verdad que tengo mucha confianza cuando entro a la cancha. Tengo el apoyo del cuerpo técnico, mis compañeros y trabajo todos los días para seguir creciendo como jugador. Me siento muy feliz en este club. Desde el primer día que llegué me han hecho sentir muy bien".

►TE PUEDE INTERESAR: Alex Arce volvió a marcar un doblete en Independiente Rivadavia

Su sociedad con el paraguayo Alex Arce

Matías Reali forma una gran dupla con el paraguayo Alex Arce, quien es el goleador, con 12 tantos. "La verdad que nos entendemos muy bien. Siempre trato de buscarlo y él también me da muchas pelotas para que pueda construir en ataque y finalice las jugadas. Tenemos mucha conexión dentro de la cancha".

Alex Arce independiente Rivadavia uno.jpg Matías Reali ha formado una buena sociedad en ataque con el paraguayo Alex Arce. Foto: Diario UNO

El apodo de Chucky

El delantero se refirió al apodo Chucky y explicó. "Me lo pusieron acá en Mendoza. Incluso, en la calle, algunos hinchas me llaman por el apodo y no por mi nombre. Me causa risa".

Con respecto a la seguidilla de partidos que lleva Independiente Rivadavia sin perder, con cinco victorias y cuatro empates, opinó: "La racha que venimos teniendo es muy importante. En cualquier categoría del fútbol argentino es muy difícil estar tantos partidos sin perder. Jugar de visitante se nos hacía difícil sumar y pudimos ganarles a dos buenos equipos como Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Atlético de Rafaela. Es una situación que nos da fortaleza para dar pelea en el campeonato".

El gol de Matías Reali