Alex Arce, el goleador paraguayo que revolucionó a Independiente Rivadavia y al fútbol argentino

Alex Arce Independiente Rivadavia dos.jpg Alex Arce en una charla con Ovación, nos contó su intimidad. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Cultor del perfil bajo, el centrodelantero llegó a Mendoza en enero desde el humilde Sportivo Ameliano, donde llegó a marcar 25 tantos en 26 encuentros para lograr el ascenso, y en unos meses se convirtió en el máximo goleador no solo de la Lepra y de la Primera Nacional sino de todas las categorías del fútbol nacional.

Alex Arce independiente rivadavia tres.jpg El paraguayo Alex Arce que revolucionó Independiente Rivadavia. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Más allá de sus antecedentes en Cerro Porteño, Rubio Ñu y el ya mencionado Ameliano, su contratación fue un verdadero hallazgo de la dirigencia que encabeza Daniel Vila. Luego de verlo a través videos decidieron ir en busca de este artillero que define con las dos piernas, cabecea muy bien y también ha marcado algún golazo de tiro libre.

En la intimidad, el Toro, como lo apodaron sus compañeros, está lejos del futbolista exitoso del que hablan todos. Es humilde, algo tímido y muy apegado a su madre, Mabel, quien llegó a Mendoza para acompañarlo en el mejor momento su carrera.

Admirador de Lionel Messi, el paraguayo que conquistó a los leprosos con sus goles, habló con Diario UNO para contar qué hay más allá de lo que se puede ver todos los fines de semana dentro de la cancha.

Alex Arce Independiente Rivadavia cinco.jpg Alex Arce en el Gargantini, donde hace delirar a los hinchas con sus goles. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

-¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol?

-La verdad es que arranqué desde muy chico y siempre me gustó jugar a la pelota. Mi mamá me acompañaba a todos lados y todo lo que soy se lo debo a ella. Arranqué en las escuelas de fútbol, el primer club en el que fiche fue Libertad y después pasé a Cerro Porteño donde hice todas las inferiores. Así arrancó mi carrera.

El 19º gol de Arce en la Lepra

-¿De Independiente Rivadavia y del fútbol argentino sabías algo?

-Antes de venir a Independiente Rivadavia no conocía mucho lo que era el fútbol argentino. Cuando me salió la oportunidad de venir, empecé a mirar y a averiguar. El fútbol argentino es un poco duro y esta categoría es difícil, se pega mucho.

Alex Arce independiente Rivadavia seis..jpg Alex Arce dijo que le gusta comer asado y las pizzas Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

¿Tu familia cómo está compuesta?

-Yo vivo con mi mamá Mabel. Tengo también a mis abuelos, Ceferino y Rosa, y a mi novia Clarissa que cuando puede viene a visitarme a Mendoza. Nos conocemos desde cuando íbamos juntos al colegio.

La trayectoria de Alex Arce

Cerro Porteño 2017-2018

Rubio Ñu 2019-2020

Sportivo Ameliano 2021-2023 *

Independiente Rivadavia (2023)

* Fue goleador y logró el ascenso a Primera.

arce mabel.jpg Mabel, su mamá, vino a Mendoza para acompañar a Alex

-¿Y que te dice tu novia de todo lo que estás viviendo?

-Ella está muy contenta por el presente que estoy viviendo. Por cuestiones de trabajo no puede estar viviendo acá en Mendoza, pero cuando puede viene y estamos juntos. Espero poder verla pronto.

-¿Cómo tomaste las declaraciones del presidente Daniel Vila cuando dijo que tuvo que hablar con el presidente de Paraguay para que te dejaran venir?

- Vi lo que dijo el presidente y me lo comentó en varias ocasiones que charlamos. La verdad es que me sorprendió. Estoy muy contento de estar acá y la hinchada es maravillosa.

Arce.jpg Alex Arce es muy querido por sus compañeros y los hinchas de la Lepra. Foto: Martin Pravata /Diario UNO

-¿Cómo fue tu vida antes de ser futbolista?

-Pasé por muchos momentos difíciles. Vengo de una familia humilde y tuve muchas lesiones antes de llegar a ser profesional. Hoy disfruto de este buen momento que estoy viviendo, pero siempre recuerdo los malos ratos que he pasado.

Cuando llegó la pandemia, entre 2020 y 2021, tuve que salir a trabajar con un amigo. Vendíamos artesanías porque no tenía club y tenía que trabajar para poder sobrevivir.

arce novia 1.jpg Arce y su novia en el Cerro de la Gloria

-¿Cómo te describirías fuera de la cancha?

-Me considero una persona muy tranquila. Me ha tocado vivir muchas cosas que no fueron tan buenas y siempre tengo presente eso para valorar las cosas buenas.

arce vino 1.jpg Arce tuvo tiempo para conocer y probar los vinos mendocinos

-¿Te conocen cuando andás por la calle?

- A veces sí y en otras ocasiones no tanto. Estoy muy feliz y transitando con mucha tranquilidad esta etapa en el club que me abrió las puertas del fútbol argentino. La hinchada de la Lepra es maravillosa, como siempre lo digo. Me encanta jugar en esta cancha y con el aliento que nos da la gente.

-¿De Messi qué podés decir?

-Siempre trato de seguirlo, es un crack como todos saben. Me gusta mucho cómo juega y siempre fue mi ídolo.

Arce uno.jpg Alex Arce dijo que Messi es su ídolo. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

-¿Te gusta ver el fútbol argentino?

-Suelo ver muchos partidos y la verdad es que es una liga muy interesante y competitiva. Por eso cuando surgió la oportunidad de venir lo tomé como un gran desafío para crecer en mi carrera.

-¿Qué hacés cuando tenés tiempo libre?

-Trato de salir un poco, de conocer más la ciudad, pero también me gusta mucho quedarme en casa y descansar.

arce lepra...jpg Alex Arce habló de todo, de su infancia, del amor incondicional a su madre Mabel. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

-¿Y con la comida argentina cómo te llevás?

- El asado es algo que me encanta. Me gusta mucho cocinar y me las ingenio bastante bien. Las comidas de acá son parecidas a las paraguayas. Lo que me ha gustado bastante son las pizzas, hay muchas variedades. También he probado el vino mendocino, pero un poco nada más.

-¿Te gusta ver películas?

-En mis ratos libres veo alguna película, las de acción son las que más me gustan. No tengo una preferida, pero las que tienen mucha acción me entretienen bastante.

alex arce lepra.jpg

Opiniones sobre Alex Arce

Matías Reali: "El Paragua está en un momento tremendo. Tenemos una muy buena relación dentro y fuera de la cancha. Ojalá termine como goleador del campeonato".

Matías-Reali-Independiente-Rivadavia.jpg Matías Reali su compañero de ataque en la Lepra. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Luciano Abecasis: "Además de ser un gran jugador, es una gran persona y trabaja con mucha humildad. Lo que está haciendo no es normal en el fútbol y por suerte se siente muy contenido en el club".

Alfredo Berti: "Está transitando su camino en la Argentina y está mostrando sus credenciales con los goles que ha marcado en la misma cantidad de partidos jugados. Eso lo dice todo".