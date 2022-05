Alessandro Riep y su debut en el Lobo de Marcogiuseppe

Alesandro Riep Gimnasia.jpg Alessandro Riep junto a su padre Rodrigo en el estadio Víctor Legrotaglie. Diario UNO

El volante mostró su alegría por los minutos que sumó en el equipo del Parque y manifestó: "Lo viví un poco más tranquilo que la primera vez que me tocó debutar, con la presión que era mi segundo partido y traté de aportar lo mejor en beneficio del equipo, por suerte pudimos ganar y conseguimos tres puntos importantes. Gimnasia y Esgrima es un club muy lindo y estoy muy agradecido por la oportunidad que me dan de jugar".

"En lo personal me siento más preparado, mucho mejor físicamente, he tenido un gran cambio. Me siento muy bien, con muchas ganas de demostrar lo mío cuando me toque jugar", reconoció.

Alessandro Riep GImnasia y Esgrima de Mendoza.jpg El volante Alessandro Riep, sumó su primeros minutos de fúbol con Luca Marcogiuseppe. Foto: Gimnasia y Esgrima

Sobre la buena racha de Gimnasia y Esgrima que lleva seis partidos sin perder, con cinco triunfos y un empate, reveló: "La clave son las ganas, el sacrificio, el juego que tenemos en cada partido. Hay un gran plantel que tiene muchas ganas de lograr objetivos importantes".

Lo que viene para Gimnasia

Gimnasia y Esgrima jugará ante Deportivo Madryn en el estadio Aurinegro este sábado a las 15, en un partido correspondiente por la 15° fecha. El plantel viajará este jueves en colectivo a Puerto Madryn.

La palabra de Alessandro Riep