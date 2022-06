Alejandro Abaurre: "Es una gran alegría volver a Huracán Las Heras"

Alejandro Abaurre huracán Las Heras.jpg El Cachorro Alejandro Abaurre tiene mucho entusiasmo con su llegada al Globo. Foto: Diario UNO

Ante Sansinena de Bahía Blanca, por la 16ta fecha, el equipo será dirigido por Abdo Alí, coordinador de las divisiones inferiores y próximo ayudante de campo de Abaurre, quien tendrá su debut ante Ciudad de Bolívar, como local, en la 17ma. fecha.

►TE PUEDE INTERESAR: Liga Profesional: el debut de Tevez como DT de Central iniciará la 5ta. fecha

Alejandro Abaurre habló de las sensaciones que le genera volver a dirigir a Huracán Las Heras: "Estoy muy contento por esta vuelta al club. Vivimos una linda etapa en el primer ciclo y estoy muy agradecido por la confianza y la oportunidad de poder dirigir otra vez a Huracán Las Heras".

Con respecto al momento que vive el Globo, que está 14to. con 11 puntos y cerca de los puestos de descenso, expresó: "Lo más duro fue comenzar con una gran cantidad de puntos en contra por la sanción, pero ahora lo más importante es que se redujo esa sanción y eso nos da un respiro. Hoy todo depende del mismo Huracán más que de otras circunstancias y el primer objetivo es salir de los puestos de abajo".

Abaurre Huracán Las Heras.jpg Abaurre consideró que le da mucha alegría volver a la institución. Foto: Huracán Las Heras

Con respecto a su anterior etapa como entrenador, consideró: "He madurado y crecido como entrenador. En la carrera del técnico el tiempo te va enseñando cosas y la experiencia te va mostrando como se deben afrontar ciertas situaciones".

►TE PUEDE INTERESAR: Matías Minich dejó de ser el técnico de Huracán Las Heras

Sobre el plantel con el que cuenta Huracán Las Heras para afrontar lo que queda del Torneo Federal A, opinó: "A muchos jugadores ya los he dirigido, y a otros los conozco. No es un plantel muy numeroso, pero tiene variantes como para salir adelante. Matías Minich hizo un buen trabajo y no le debe haber resultado fácil armar un plantel en un momento tan difícil. Ahora lo principal es salir del fondo de la tabla y mantener la categoría para tratar de planificar otros objetivos".

Cachorro Abaurre.JPG

El nuevo cuerpo técnico

Alejandro Abaurre estará acompañado por Abdo Alí como ayudante de campo; Adrián Rodríguez será el preparador físico y Pablo Mendoza estará como entrenador de arqueros.