Al Turco Mohamed le preguntaron si quería dirigir al Tri y su respuesta sorprendió a todos

Entre risas, Mohamed dejó clara su postura: “Me parece a mí que la Selección de México está con el Vasco Aguirre y después está el proceso de Rafa Márquez".

"Me parece a mí que tendría que cumplirse ese proceso. Y bueno, ojalá que así sea. Uno siempre soñó con ese puesto, pero me parece a mí que ya pasó el tren porque estuve cerca en otros momentos y nunca se dio”, completó el actual entrenador de Toluca para sorpresa del comunicador.

Para completar su argumento, Mohamed contó: “Y yo ya estuve en dos o tres oportunidades a punto de ir y nunca se dio. Entonces me parece a mí que, bueno, que le den oportunidad a gente más joven no me parece mal, me parece bien".

"Y lo importante también es que esté por gente mexicana, que creo que se lo merece”, finalizó el entrenador de Toluca, con una postura que comparten la gran mayoría de los aficionados.

Mohamed revela que en tres ocasiones estuvo cerca de dirigir a la Selección Mexicana pero nunca se concretó nada.



Por el momento le parece bien que esté dirigido por mexicanos. #LUP pic.twitter.com/O6cRAo1I71 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 21, 2024

Qué dijo Mohamed de su llegada a Toluca

En medio del mismo programa, el director técnico de los Diablos Rojos no dudó a la hora de revelar cuál será el principal objetivo del equipo a lo largo de la temporada que se avecina.

Sobre la obligación de Toluca de ganar un título en 2025, Mohamed soltó: "Ese es el compromiso que tenemos como cuerpo técnico. Asumimos esta responsabilidad, es una mochila difícil porque nunca me había tocado llegar a un equipo y que me digan que hay que salir campeón".

"Ese es el compromiso que tenemos. Estamos con muchísima ilusión. Lo más importante de todo es que nos dan las herramientas para lograrlo", sentenció el DT.