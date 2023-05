►TE PUEDE INTERESAR: Santiago González es una de las claves del buen momento de Deportivo Maipú

Agustìn Manzur Dep,. Maipù.jpg Manzur disfruta de este buen momento que vive el equipo en el torneo de la Primera Nacional. Prensa Deportivo Maipú

El volante se refirió a la gran campaña que están realizando, donde van punteros con 30 puntos. El equipo viene de dos triunfos seguidos y este domingo jugará ante Aldosivi, desde las 15.30, en calle Vergara, por la 16ª fecha del torneo.

Agustín Manzur Maipu-.jpg Agustín Manzur destacó la buena campaña del Deportivo Maipú, que va puntero. Prensa Deportivo Maipú

Con respecto al buen presente que vive el equipo, admitió: "Estamos contentos por el momento que estamos viviendo. Es algo muy lindo que hay que disfrutarlo. Lo esperábamos por el plantel que tenemos y en la pretemporada se veía que podíamos hacer un equipo protagonista. Con mucho trabajo estamos haciendo un buen torneo".

plantel Deportivo Maipù.jpg Deportivo Maipú este domingo defenderá la punta ante Aldosivi en calle Vergara. Prensa Deportivo Maipú

Sobre el estilo de juego, opinó: "Está claro que nuestra propuesta es jugar de igual a igual en todas las canchas. Somos unos de los candidatos. Hoy estamos arriba, pero hay que seguir por este camino y seguir trabajando. Todavía nos queda mucho camino por recorrer en este campeonato, donde todos los partidos son duros y parejos".

Agustín Mansur ha tenido una continuidad en el Deportivo Maipú. "En lo personal estoy contento. Es algo que estaba buscando. El entrenador Luis García me ha dado mucha confianza. Todos los días trabajo para seguir creciendo en mi puesto. Aprovecho mucho este presente, necesitaba mucho tener continuidad".

maipu festejo.jpg Una gran campaña está haciendo el Deportivo Maipú en el torneo de la Primera Nacional. Foto: Prensa Deportivo Maipú

Sobre las virtudes que tiene el equipo, afirmó: "Es un equipo que tiene mucha personalidad. Lo hemos demostrado en varios partidos, de estar abajo en el marcador y revertir el resultado. Nos hemos hecho fuertes en cancha muy difíciles, esto habla del carácter que tenemos para encarar los encuentros".

"Nos ha tocado una zona difícil. No hay rival fácil en esta categoría, hay que ir paso a paso y aprovechar este envión anímico que tenemos. En esta categoría no se puede regalar nada ni ralajarse”, cerró el ex volante de Godoy Cruz.