Agustín Manzur, el motor de este Deportivo Maipú que sueña con ascender

El Turquito tuvo continuidad y hoy es uno de los jugadores importantes que tiene el equipo para soñar con el ascenso a Primera División.

Luis García.jpg Luis García está metido en el choque con Estudiantes en Río Cuarto.

El jugador habló sobre la semifinal con Estudiantes de Río Cuarto y aseguró: "La verdad que este equipo sigue demostrando que quiere seguir estando en la historia del club. Ahora nos toca una serie complicada y vamos a ir por más, estamos muy ilusionados con todo lo que estamos haciendo y queremos llegar a la final por el ascenso".

►TE PUEDE INTERESAR: Luis García sigue haciendo historia en el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú con dos empates ante Estudiantes de Río Cuarto pasará a la final por la ventaja deportiva. Sobre esta situación, contó: "Se ha trabajado mucho para llegar a este momento de estar dentro de los cuatro equipos que jugarán las semifinales. Lo mejor que tenemos es la personalidad de este grup, que es buena gente".

Manzur y las declaraciones de Luis García

"He crecido mucho en mi puesto; Luis García me ha dado mucha confianza. La otra vez escuché que dijo que era el mejor cinco de la categoría, me banca demasiado para que diga eso", contó.