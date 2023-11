Rubens Sambueza es el gran líder que tiene el Deportivo Maipú

Rubens Sambueza se siente muy entusiasmado de jugar en el Cruzado y reveló: "Cuando tomé la decisión de venir al Deportivo Maipú lo hice porque me gustan los desafíos. Me sedujo el proyecto deportivo y la gente que trabaja, que quiere seguir creciendo. No me equivoqué en venir a este club, me siento muy agradecido por todo el cariño que me ha brindado desde que llegué junto a mi familia".

"En los partidos trato de dejar todo en la cancha. Ojalá sigamos peleando por los objetivos que tenemos, obviamente soñamos con el ascenso y para lograrlo hay que trabajar y el equipo lo viene haciendo muy bien", añadió.

Rubens Sambueza, que tiene mucho recorrido en el fútbol, aseguró: "Creo que la clave del triunfo con Temperley fue la contundencia que tuvimos. Es muy lindo estar en las semifinales del Reducido, sabemos que lo que viene será más difícil y estamos preparados para seguir dando pelea, queremos seguir haciendo historia en este club".

sambueza--.jpg Sambu sueña con el ascenso del Deportivo Maipú. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

"Es difícil en un torneo largo estar peleando por un ascenso, porque se presentan muchas situaciones. Nosotros pudimos hacer una gran campaña en el torneo y seguimos muy ilusionados. Ahora enfrentamos otra serie que será difícil como las anteriores, vamos a dejar todo para sacarla adelante y poder llegar a la final, somos un equipo que tiene mucho hambre de gloria y que tiene mucha humildad", cerró Sambu.

Deportivo Maipú vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Reducido

Deportivo Maipú se prepara para jugar el partido de ida de la semifinal ante Estudiantes de Río Cuarto. El choque entre el Cruzado y el León se disputará el próximo miércoles 22 de noviembre desde las 19, en Córdoba.