Agustín Almendra se fue de Boca con un mensaje para Riquelme y los dirigentes

almendra 1.jpg Agustín Almendra se fue de Boca y publicó un mensaje que pone la mira a Juan Román Riquelme

"Aunque esta despedida no es como esperaba, lamentablemente no tuve otra opción debido a varias ofertas que fueron rechazadas por el club", señaló el protagonista de 69 partidos oficiales, 6 goles y 5 títulos con la camiseta xeneize.

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que me acompañaron en este camino: compañeros de equipo, cuerpos técnicos, utileros y todos los empleados del club". agregó Agustín Almendra quien tiene todo acordado para jugar en Racing y no juega oficialmente en Boca desde 2022, cuando fue excluido del plantel tras un acto de indisciplina con el ex DT Sebastián Battaglia.

almendra 2.jpg Almendra ganó 5 títulos oficiales en Boca

Un mensaje para Juan Román Riquelme

Aunque en su mensaje responsabilizó a los dirigentes por su salida, Agustín Almendra compartió varias fotos y en una de ellas sale junto a Juan Román Riquelme, vicepresidente y hombre fuerte del fútbol de Boca.

"Quiero disculparme con los hinchas, ya que en ocasiones cometí errores, pero me voy de este club con los mejores recuerdos. Los verdaderos Hinchas de Boca son más importantes que cualquier gestión transitoria. De corazón, muchas gracias a todos los bosteros", indicó quien fuera una promesa del club.