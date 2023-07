Facundo Colidio se formó en Boca y ahora puede volver a cambio de millones de dólares

►Te puede interesar: Volvió a Boca luego de tres años y hubo revuelo en la práctica

colidio 3.jpg Facundo Colidio se formó en Boca y ahora puede volver a cambio de millones

Por eso, Boca inicio gestiones oficiales por el jugador y preguntó condiciones a Inter de Italia, a la vez que elevaron un ofrecimiento por el préstamo con opción de compra, aunque no descartan hacer una solicitud por la mitad del pase.

A fines de 2017, Facundo Colidio con sólo 17 años fue vendido por el expresidente Xeneize Daniel Angelici, por 7 millones de euros e incluso el club cuenta con un porcentaje de una plusvalía ante una hipotética venta por encima de ese valor, mientras que Inter habría tasado en 8 millones de dólares el pase de Colidio.

Con experiencia en la Selección argentina Sub 15, Sub 17 y Sub 20, Facundo Colidio nunca llegó a debutar en la primera del Inter ya que fue cedido al Saint Truidense de Bélgica y luego a Tigre.

FACUNDO COLIDIO, EL APUNTADO POR BOCA EN ESTE MERCADO DE PASES

Otro club está interesado en Facundo Colidio

No obstante, hay que tener en cuenta que Inter ya cuenta con una oferta formal por Facundo Colidio y es la del Toluca de México, e incluso medios aztecas indicaron que ya habría arregló con los europeos por una cifra cercana a la que fue tasado.

La transferencia aún no está cerrada porque el futbolista no está convencido de seguir su carrera en México ya que priorizaría lo deportivo, y eso puede abrirle la puerta al club que lo formó, por más que el único equipo de Argentina que habría hablado con su representante fue gente cercana a Racing al tiempo que desmintieron un interés de River.