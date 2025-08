Tras más de 25 años comandando la barrabrava de Boca, Rafa Di Zeo hará realidad una idea que surgió hace más de un año y que dio vuelta en varias productoras. La propuesta no había sido confirmada ya que, con algunas de ellas, no se llegó a un acuerdo debido a que querían mostrar el lado más oscuro de la barra y no la historia del jefe de la Doce.

Finalmente, Di Zeo llegó a un acuerdo con los productores de la serie sobre Carlos Menem Jr, llamada “Menem Junior, la muerte del hijo del presidente”. El plan marcha sobre ruedas y ya se conocieron imágenes del tráiler donde se lo ve al jefe barrabrava que afirma: “Acá nada es lo que parece. Yo no sé si la gente me tiene respeto o miedo. A veces les falta decir que soy el inventor de la violencia”.