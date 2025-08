¿Adiós al papel higiénico? Europa parece haber encontrado su reemplazante

Si bien su aceptación en Occidente todavía es limitada, la tendencia se acelera por la viralización de videos en redes sociales, la preocupación ambiental y la búsqueda de soluciones más respetuosas con la piel.

Embed - WASHLET Functionality

A fin de cuentas los washlets o inodoros inteligentes son la evolución tecnológica del bidé clásico. Ofrecen una alternativa avanzada con el empleo de chorros de agua para la limpieza íntima y pueden incorporar funciones como control de temperatura, secado con aire caliente o tapa automática.

El inodoro inteligente es más higiénico que el papel

Diversos estudios concluyen en que el uso de agua resulta más eficaz que el papel higiénico para eliminar bacterias y restos orgánicos. Además reduce el riesgo de irritaciones y previene infecciones o complicaciones dermatológicas, especialmente en personas con piel sensible o condiciones médicas.

Embed - TOTO WASHLET S7 Smart Bidet Seat

Un estudio publicado en 2022 en el Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development demostró que el bidé reduce significativamente la presencia de microorganismos tras la defecación, en comparación con el uso exclusivo de papel higiénico.

Sin embargo, la adopción masiva de estos dispositivos en Occidente enfrenta obstáculos. El precio es uno de ellos: en España y gran parte de Europa, los modelos básicos de washlet parten de 1.200 euros. En tanto, los inodoros integrados de gama alta pueden alcanzar entre 3.000 y 7.000 euros.

A este precio hay que sumar los costos de instalación, que pueden requerir enchufes cercanos al inodoro y, en algunos casos, obras de adaptación. Otra desventaja que los encarece es la incompatibilidad con ciertos modelos de taza. Por supuesto: la fuerza del hábito cultural y la preferencia por el papel higiénico refuerzan la resistencia al cambio.

Además el impacto ambiental del papel higiénico añade un argumento a favor de los washlets. La producción y eliminación de papel higiénico contribuyen a la acumulación de residuos y pueden generar problemas en los sistemas de saneamiento.

Frente a este escenario, los inodoros con chorro de agua representan una alternativa más sostenible, aunque su presencia sigue siendo minoritaria, sobre todo en occidente.