Rafael Di Zeo amenazó a Patricia Bullrich y el Gobierno le aplicó una sanción por tiempo indeterminado para entrar a las canchas

Embed

Ante esto, Patricia Bullrich hizo su descargo en redes sociales y le contestó a través de su cuenta de X. "Di Zeo, a mí no me amenaza nadie. Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública".

►TE PUEDE INTERESAR: Rafael Di Zeo y otros 56 barras de Boca no podrán ingresar a la cancha

Qué dijo Rafael Di Zeo sobre el audio viral

El jefe de La Doce alegó ser víctima de una persecución política luego de que el audio de la amenaza saliera a la luz. En el programa de streaming Pintado de Azul y Oro TV, Rafael Di Zeo se defendió de las acusaciones.

“Hay una persecución, es a dedo todo esto. Parece que todo el mal lo hacemos nosotros. Estamos cansados”, expresó Di Zeo y agregó: “Algunas cosas (declaraciones) son mías, otras no son mías”.

En ese sentido, el líder de la barra azul y oro aseguró que no hay amenazas en el audio y que los perjudicados son los hinchas de Boca. “Juegan a ver quién caga a Rafa y a la hinchada de Boca. Joden a familias. Nos persiguen todo el tiempo. ¿Dónde están las amenazas y la intimidación pública? No existe esa figura en todo lo que se dice ahí", sentenció.