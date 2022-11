Manija como prácticamente todos los argentinos que apoyan a la Selección argentina en este Mundial Qatar 2022, Agus mostró en su cuenta cómo ha ido transitando estas últimas horas previas al partido contra México con imágenes de su viaje hasta el estadio y del ingreso a la cancha, además de aprovechar para mostrar su look.

Agus Gandolfo (1).jpeg Agus Gandolfo en el partido de la Selección Argentina y México.

Con prendas clásicas, la joven logró incendiar las redes con su jean tiro alto, color clásico y con algunas rajaduras, zapatillas sencillas y la camiseta de la Selección argentina, con el número 22 estampado.

Agus Gandolfo (2).jpeg Agus Gandolfo en el partido de la Selección Argentina y México.

Mundial Qatar 2022: Tini Stoessel llegó para apoyar a la Selección argentina

Tini Stoessel, cantante y pareja del futbolista Rodrigo De Paul, la vive a pleno el Mundial Qatar 2022 desde que llegó al país asiático, para hacerle el aguante a la Selección argentina.

tini-stoessel2.jpg

Si bien la consagrada cantante Tini Stoessel prefirió no postear nada en sus redes sociales, la llegada de la pareja de Rodrigo De Paul no pasó desapercibida y muchos fanáticos la recibieron en el Mundial Qatar 2022, no sin pedirle una foto.