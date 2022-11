Tini Stoessel llegó al Mundial Qatar 2022 para alentar a Rodrigo De Paul y la Selección argentina

Rodrigo De Paul, mediocampista de la Selección argentina que dirige Lionel Scaloni, encontró una motivación extra para saltar a la cancha y romperla.

tini-stoessel1.jpg

La presencia de su novia Tini Stoessel, seguramente es un bálsamo anímico para el jugador del Atlético de Madrid.

Si bien la consagrada cantante Tini Stoessel prefirió no postear nada en sus redes sociales, la llegada de la pareja de Rodrigo De Paul no pasó desapercibida y muchos fanáticos la recibieron en el Mundial Qatar 2022, no sin pedirle una foto.

Se espera que Tini Stoessel esté presente en el crucial partido que la Selección argentina, protagonizará este sábado ante México, por la 2ª fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022.

tini-stoessel.jpg

tini-stoessel2.jpg

tini-stoessel3.jpg