Christine GZ, la periodista que coqueteó con Franco Colapinto antes del debut del piloto en la Fórmula 1

“Bueno, Franco, ante que nada enhorabuena. Estarás un poco en una nube, ¿no?”, le dijo la periodista y él respondió: “Sí, estoy en una nube, estoy en una nube...” en una nota que salió en la cadena DAZN.

" ¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”, le dijo Franco a la rubia.

“Gracias. La verdad que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho este chico me va a caer bien...”, le dijo Christine GZ y Colapinto le retrucó: “Uy no... Qué entrevista habrás visto, por favor”, confesó el piloto y ella dijo: “Ya te lo cuento luego, porque ahora no creo que se pueda grabar”.

Christine GZ, la periodista que cubre la Fórmula 1

Christine GZ es apasionada del automovilismo y se subió a un auto de rally en las Islas Canarias en 2012. Luego compitió en el Campeonato de España y la Baja 1000 americana.

