Maravilla Martínez comparó a Maradona con Messi y el General San Martín: "Nunca jamás en la historia..."

En ese marco, lanzó una frase que generó polémica: “Es muy fácil ser el mejor del mundo siendo Lionel Messi. Lo que para mí es épico, increíble y maravilloso, es ser el mejor del mundo naciendo en el cuerpo de Maradona”.

"No le resto mérito a Messi, hay que ser Messi. Pero Diego tiene muchas contras. Que un tipo así se haya decidido a ser el mejor del mundo en un terreno donde hay muchos millones de personas. Fue el número 1 indiscutido durante décadas, marca un horizonte y puede ser un faro para muchas personas que te indica que un pibe salió de una villa de Fiorito y logró conquistar el mundo entero”. "No le resto mérito a Messi, hay que ser Messi. Pero Diego tiene muchas contras. Que un tipo así se haya decidido a ser el mejor del mundo en un terreno donde hay muchos millones de personas. Fue el número 1 indiscutido durante décadas, marca un horizonte y puede ser un faro para muchas personas que te indica que un pibe salió de una villa de Fiorito y logró conquistar el mundo entero”.

Más allá del homenaje a Diego, el ex boxeador también expresó admiración por Messi y dijo que le gustaría conversar con él, pero no sobre fútbol: “Le preguntaría cómo hace para no desenfocarse de sus sueños. Tiene mil posibilidades de distraerse y nada lo saca. Día a día logra ser el mejor”.

"Nunca jamás en la historia hubo un tipo como Maradona. Tenes que remontarte a la época de San Martín, pero San Martín estaba rodeado de soldados y Diego estaba solo"



Maravilla Martínez sobre Gallardo y Scaloni

También, como hincha de River se tomó un momento para elogiar a Marcelo Gallardo y lo comparó con el histórico entrenador del Manchester United: “Siempre confió en él. Hay que darle tiempo. Ferguson (Alex) estuvo 18 años en Manchester. El éxito es un proceso, no se puede tener tanta prisa”.

Además, cerró su charla con deseos de compartir un café con Pablo Aimar y Lionel Scaloni, a quienes definió como “tipos brillantes que caminan en una arena movediza, pero siguen manteniéndose con sueños”.