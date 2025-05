Amazon Prime Video El último duelo.jpeg El último duelo. Fuente: Zenda

El proyecto comenzó a gestarse en 2015, y la iba a dirigir Francis Lawrence. Además, el guionista sería Shaun Grant; sin embargo, no se anunció ningún desarrollo posterior y los derechos de la película finalmente caducaron. Finalmente en 2019 comenzaron nuevas negociaciones para llevarla a cabo.

La película "El último duelo" está dirigida por Ridley Scott, y se estrenó en 2021. Es importante destacar que la cinta está basada en el libro "The Last Duel: A True Story of Trial de Combat in Medieval France" del autor Eric Jager.

El guion está escrito por Ben Affleck, Matt Damon y Nicole Holofcener. Damon protagoniza el papel principal junto a Jodie Comer y Adam Driver, con Affleck y Harriet Walter en un papeles secundarios.

La cinta tiene una duración total de 2 horas y 26 minutos, y además recibió un puntaje de 7,3 en el sitio web IMDb.

Embed - El Último Duelo | Tráiler Oficial | Subtitulado

Dónde se puede ver la película "El último duelo", según tu ubicación geográfica: