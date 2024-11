La tajante respuesta de Canelo Álvarez al reto de Jake Paul

Jake Paul había insultado a Canelo

En su charla ante los medios, en la previa del mano a mano con Tyson, Jake Paul volvió a acordarse del pugilista mexicano: “Es Canelo a quien quiero retar. Este momento va a demostrar que yo soy la cara del boxeo. Yo contra Canelo en 200 libras por el campeonato mundial es la pelea más grande, quizás más grande que mi pelea contra Tyson“.

►TE PUEDE INTERESAR: Mike Tyson y Jake Paul ganaron una impresionante suma por la pelea

Más tarde, al referirse a la oportunidad de que el tapatío no decida aceptar su oferta, optó por insultarlo. "If he's not a p***(si no es una p***)", soltó en plena conferencia de prensa, en un acto que no tardó en darle la vuelta al mundo a través de las diferentes redes sociales.

La tajante respuesta de Canelo Álvarez

Canelo Álvarez recogió el guante luego de las insistentes declaraciones de Jake Paul en las últimas semanas. El denominado 'The Problem Child' dejó claro su deseo de pelear con quien es denominado en la actualidad como el mejor libra por libra del mundo.

canelo alvarez, boxeo, jaime mungia.png Sin pelos en la lengua, Canelo le respondió a Paul.

En este contexto el pugilista mexicano no dudó y, fiel a su estilo, dejó clara su postura con respecto al reto que recibió por parte del influencer de 27 años.

“Creo que la participación de Netflix es buena, pero no en este tipo de pelea. Creo que es más un espectáculo que una pelea. Eso es lo que pienso. No me interesa”, sentenció Canelo Álvarez ante los micrófonos.