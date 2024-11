A horas de pelear con Mike Tyson, Jake Paul insultó y retó a Canelo Álvarez

Qué dijo Jake Paul en la previa del combate

En plena práctica, la cual fue abierta a la prensa, Jake Paul utilizó un look particularmente llamativo. Mientras boxeaba, el youtuber lució un gorro que tenía la cabeza de una gallina en la parte superior. Luego de referirse al mano a mano ante Iron Mike, volvió a retar públicamente a Canelo Álvarez.

Embed - Jake Paul on Instagram: "EL GALLLOOOOOO. Open workout ready. " View this post on Instagram A post shared by Jake Paul (@jakepaul)

Cuando la presentadora le puso el micrófono para consultarle si su próxima presentación arriba del ring sería ante el tapatío, el influencer no tuvo pelos en la lengua. Utilizó una fuerte frase, la cual no tardó en darle la vuelta al mundo a través de las diferentes redes sociales.

La picante frase de Jake Paul contra Canelo Álvarez

Canelo Álvarez.jpg Mientras Paul se prepara para pelear con Tyson, invitó a Canelo a subirse al ring.

Fiel a su estilo, y pese a la cercanía del combate con Mike Tyson, Paul volvió a apuntar contra Canelo. Cuando tuvo el micrófono a su disposición, su respuesta fue tajante al referirse a la posibilidad de que el mexicano no acepte subirse al ring el próximo año: "If he's not a p***(si no es una p***)".

Horas antes, en medio de su aparición en el podcast de Sean O'Malley, también se había referido a su deseo de pelear con el mexicano: “Es Canelo a quien quiero retar. Este momento va a demostrar que yo soy la cara del boxeo. Yo contra Canelo en 200 libras por el campeonato mundial es la pelea más grande, quizás más grande que mi pelea contra Tyson“.

“Ustedes saben que Canelo va de salida, y va a querer una gran paga antes de irse, y yo quiero demostrarle al mundo que todo lo que he estado diciendo de que le puedo ganar al Canelo es realmente cierto. Voy a dar la sorpresa más grande en la historia del boxeo, y pelearemos para ver quién es realmente la cara del boxeo, porque después de este evento, yo voy a reclamar ese lugar“, sentenció Jake Paul.