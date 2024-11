Mike Tyson y Jake Paul ganaron una impresionante suma por la pelea

Jake-Paul-Tyson.jpg

Tyson, el histórico boxeador que no peleaba desde hace 20 años cayó ante el youtuber con un puñado de peleas como profesional.

Cuánto ganaron Mike Tyson y Jake Paul por la pelea

La bolsa de la pelea entre Paul y Tyson fue de más de 60 millones de dólares y más de la mitad de ese dinero fue para Paul, quee con su empresa MVP Promotions estuvo a cargo de la organización junto a Netflix.

"Estoy aquí para ganar 40 millones de dólares y noquear a una leyenda", expresó Paul en una rueda de prensa previa al combate.

Tyson ganó más de 20 millones de dólares por su combate contra Paul.

"Esta pelea no va a cambiar mi vida económicamente", le dijo Tyson a SPORTbible y añadió_ "Mi mujer me dice constantemente: 'No necesitas hacer esta pelea'. Pero esto es lo que quiero hacer; este soy yo. Busco mi gloria".