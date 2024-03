Finalmente Juan Carrasco tiene confirmada una chance internacional y peleará en Canadá

boxeo-afiche-carasco-bahdi.jpg

La organización del pleito entre el mendocino Carrasco, formado por Osvaldo Corro y actualmente pupilo de Chacón y el canadiense Bahdi está gestionando la disputa de algún título internacional. Sí se confirmó que la pelea será a 10 asaltos y será televisada por la plataforma DAZN, desde las 21 hora del Este (22 de Argentina).

Los antecedentes de Juan Carrasco y Lucas Bahdi

Juan Javier Carrasco vive en Mendoza Capital, predio Ferial Aconcagua, tiene 31 años y un récord de boxeo profesional (licencia FAB) de 20 peleas ganadas, 12 antes del límite; 1 derrota, y 0 empates. Además posee una extensa trayectoria como amateur y las competiciones internacionales con licencia AIBA (Asociación Internacional de Boxeo Amateur). Precisamente fue el primer argentino en competir en la Serie Mundial de Boxeo -WSB-, para el equipo Italia Thunders, y posteriormente, cuando argentina fue invitada, en los Argentina Condors.

boxeo-lucas mahdi-01 (2).jpg Lucas Mahdi. El invicto canadiense será un durísima prueba para Juan Carrasco es su lanzamiento internacional.

Su rival, el Príncipe (Prince) Lucas Bahdi, es un noqueador de 30 años y con un récord invicto de 15 ganadas, 13 por KO, y sin empates. Nació y vive actualmente en el lugar donde se realizará la pelea -Niagara Falls- y ha tenido buen roce internacional, con seis salidas a combatir en México con contundentes resultados.

Bahdi ostenta el título de campeón Norteamericano ligero de la FIB, faja que conquistó el 21 de mayo del año pasado, cuando noqueó en su ciudad al mexicano Jesús Amparan.

Las expectativas del Titán Carrasco

Con su habitual amabilidad y humildad, Juan Carrasco, ganador del premio Huarpe 2022, que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, se mostró muy feliz por la noticia de esta chance de pelear en el extranjero, Aunque aclaró que "por ahora no se sabe si hay algún título en juego, pero sí que es a 10 rounds".

Sobre el momento en que lo encuentra esta oportunidad, Carrasco expresó: "Estamos muy bien preparados, el gimnasio de Pablo Chacón tiene mucha vida, ahí se respira boxeo puro y es lo mismo que entrenar en otra parte (del mundo), puedo guantear con grandes boxeadores",

Finalmente dijo: "Acá nos está yendo bien, pero afuera están los mejores y del más alto nivel. Creo que estamos bien, pero nos vamos a ir tranquilos, sin mucho ruido, con Armando (Andrada) y Pablo (Chacón) a buscar lo mejor", concluyó.