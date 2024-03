El Profe Maximiliano Segura expone su título Sudamericano superligero en Junín, Buenos Aires

boxeo-segura-leal.jpg

El programa rentado se completa con la novel lasherina Rocío Gordillo (2-1-0, 0 KO / Las Heras) vs Alejandra Herrera (0-2-1, 0 KO / Rafaela, SF); y Kevin Zarate (6-2-0, 5 KO / 9 de Julio, Bs. As.) vs Ezequiel la Herradura Romero (13-23-1, 5 KO / Pinamar, Bs. As.)

boxeo-rocio-gordillo (1).jpg Rocío Gordillo hará su cuarta pelea profesional. Aquí en la conferencia de prensa previa a su debut en San Martín, donde se impuso a Laura Caravajal.

Dura prueba para Maximiliano Segura

El combate entre Maximiliano Segura y Juan Hernán Leal es un duelo atractivo por donde se lo mire si se tiene en cuenta la capacidad de KO de Segura y la calidad técnica del púgil juninense entrenado por Fabián Sosa. Esta última, característica boxística que también identifica a la campaña de Leal, acompañado en su rincón por el ex campeón mundial Fabián el Toro Domínguez.

Maximiliano-Segura-1.jpg Maxi Segura cuando ganó en el estadio La Colonia de Junín su título de campeón Feconsur del Consejo Mundial.

Maxi Segura es un producto del gimnasio Pio Brito del polideportivo La Colonia, de la Municipalidad de Junín, donde fue formado por Fabián Sosa. Alcanzó su título de campeón sudamericano el 22 de mayo del 2022, cuando derrotó por puntos en Junín a Emiliano Rodríguez. Esta será la quinta vez que expone su cetro. El 19 de mayo del 2023 obtuvo en un peleón la faja de campeón Feconsur CMB superligero al vencer al venezolano Kelvinyer Salazar como local.

La función también anuncia un lance regional que se las trae, el ídolo local Néstor el Turco Abdallah (8-5-0, 3 KO) hará estreno de su nuevo apellido intentado dejar atrás su última derrota cuando aún utilizaba el de Pomponio. Enfrente estará el ascendente Franco Panterita Rodríguez (13-1-0, 2 KO) de la ciudad de 9 de Julio, Buenos Aires.

No menos atractivo será el combate entre el promisorio noqueador santafesino Mariano Chino Farías (10-1-0, 9 KO) y el siempre complicado y peligroso Sebastián “el Lobby” Cabaña (8-5-0, 3 KO) de Monte Grande, Buenos Aires.

Fuente: Prensa Arano Box