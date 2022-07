El pasado 28 de mayo, el estadio La Colonia, ya escenario mítico de varias peleas internacionales y mundialistas, lo vio coronarse ante su gente con el título de campeón sudamericano de peso superligero, cuando derrotó al experimentado santafesino Emiliano Domínguez ampliamente y por puntos.

maxi-segura-titulo-sudamericano (1).jpg Campeón sudamericano de peso superligero. Maxi Segura luce en su cintura la faja de campeón que pone orgulloso a todo Junín y a Mendoza. Gentileza Arano Box

Reconocimiento legislativo

Debido a este logro que lo proyecta internacionalmente, durante la sesión de este martes (26/7), los senadores mendocinos aprobaron un proyecto para que se le otorgue una distinción a Maxi Segura, reconociendo su destacada trayectoria y por su aporte y contribución al deporte de la Provincia de Mendoza.

Según la iniciativa presentada por la legisladora Florencia Canali, El Profe Segura es un ejemplo de disciplina, esfuerzo y entrega, que marca el camino de muchos y muchas jóvenes de la Zona Este de nuestra Provincia.

maxi-segura-titulo-profesor (1).jpg Maximiliano Segura, luciendo su diploma de profesor de educación física juntó a su hermana, egresado del IEF de Rivadavia en el 2019.

La contracara del boxeador común

Los viejos cronistas de boxeo, en sus momentos de filosofar, café de por medio, suelen rotular como a una persona que ya comienza a pelear desde el vientre materno; contra el hambre, contra la discriminación, o para ganarse el respeto. También se dice que los boxeadores no se buscan en las universidades, y ahí nace la diferencia de Segura, pupilo de Fabián Sosa en la escuela municipal de Junín Pio Brito.

Precisamente Maxi Segura completó sus estudios secundarios y el profesorado de educación física, ya practicando el deporte que lo apasiona. Fue un destacado amateur, como también lo supo ser el pionero Jorge Newbery, campeón de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, pero el esteño quiso extender sus horizontes, y se hizo profesional. Con una sola pelea perdida, y con 13 ganadas, 10 de ellas antes del límite, en mayo alcanzó su primer título, y nada menos que el prestigioso sudamericano.

sosa-maravilla-jabdor-segura (2).jpg Fabián Sosa, el entrenador;, el visitante de lujo Sergio Maravilla Martínez, la boxeadora y novia Mayra Jabdor, y el Profe Maxi Segura.

Junto a su entrenador, un casi desconocido en el mundo del boxeo, ambos trabajaron en silencio y con humildad buscando la excelencia. La figura de Maxi sirvió para que el gimnasio se llenara de nuevos boxeadores. Allí conoció a su novia, la también boxeadora y estudiante de nutrición, Mayra Jabdor, y ambos sueñan un futuro juntos, no lejos de los cuadriláteros ni los guantes.

El agradecimiento de Maxi

Consultado Segura sobre cómo lo tomó esta nominación al reconocimiento legislativo, Maximiliano se mostró "muy feliz y agradecido". "Me enteré de esto porque la senadora que me propuso en la Cámara -Florencia Canali- fue alumna mía acá en el gimnasio donde trabajo. Cuando salí campeón sudamericano, ella me llamó y me preguntó si estaba de acuerdo. Este martes me avisó que se había aprobado, así que estoy feliz por esto", dijo Segura.

"Siempre me gustó el boxeo. Arranqué a los 14 años, y a esa edad debuté como amateur. Siempre entrené en el gimnasio municipal, y lo tuve al maestro Pío Brito. Luego (falleció Brito) seguimos con Fabián Sosa, con quien estamos juntos en esto", relató el juninense.

A fin de año se vienen "los confites"

En este gimnasio encontró otra cosa buena Maxi, y es su compañera, la boxeadora amateur Mayra Jabdor. "Gracias a Dios estamos juntos, muy bien, tenemos proyectos lindos, y pensamos a fin de año casarnos. Es un paso de fe que vamos a dar. Todo está en manos de Dios", tiró la primicia Segura, fiel creyente. "Somos testigos de como Él ha elaborado nuestra vida, y es una manera de honrarlo", agregó.

"No tenemos con Mayra un plan referido al boxeo, vamos tirando ideas aisladas por ahí, y soñamos tener un gimnasio juntos, donde yo enseñe boxeo y ella aporte como complemento el tema nutricional", contó el Profe.

Respecto a su futuro, trabaja a conciencia con su entrenador Fabián Sosa, y no autoentrena la parte física. "No, lo físico lo planifica el profesor Javier Murgo. Ellos por ahí me consultan mis sensaciones, pero la responsabilidad es de ellos, dijo el profesor, que da clases en varios gimnasios privados y "ámbito informal". También tiene algunas horitas en el Poli La Colonia.

En su querido polideportivo está dando boxeo infantil (son contacto -BISC). "Es muy lindo, los chicos lo han estado eligiendo, es un logro también, ya que buscamos romper el estigma y mirada negativa que tiene el boxeo", destacó Segura, para agregar: "Este es un lindo deporte, no convencional, y generalmente los padres eligen llevarlos a fútbol, hockey, u otro deporte".

Sueño de campeón mundial

Respecto a la impronta de todo deportista, de llegar lo más alto posible, que en el pugilismo es ser campeón mundial, Segura señala que "obviamente siempre he soñado con ser campeón mundial. Pero vamos paso a paso; en mi mente está y lo tengo como objetivo. Pero la idea no es sólo ser campeón del mundo, sino mantenerme ahí, conseguir más títulos, que eso es lo más difícil", concluyó el Profe Segura.