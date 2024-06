Max Verstappen armó su ranking de históricos de la Fórmula 1 y generó polémica por el lugar de Fangio

fangio 3.jpg Max Verstappen puso encima de quíntuple campeón Juan Manuel Fangio a pilotos del siglo XXI y dejó al argentino en el último escalón de un polémico Top 5.

La polémica de Max Verstappen sobre Fangio y otros pilotos de Fórmula 1

Como si fuese un anticipo de lo que iba a pasar, Verstappen había advertido: “¿Sabés lo que pasa? Diga lo que diga la gente va a comentar y no va a estar de acuerdo”. Y estaba en lo cierto, ya que dejó afuera de su lista a leyendas como Jackie Stewart, Niki Lauda o Alain Prost, entre tantos otros.

Max Verstappen, que está en pareja con la modelo e influencer Kelly Piquet, tampoco incluyó a su suegro, Nelson Piquet, tricampeón mundial. Además, reveló que ni siquiera hablan de automovilismo: “Ha hablado de ello más que suficiente en su vida. En cierto punto, ya no lo sientes y ya no hablas de ello. Me doy cuenta de que hay más en la vida”.

Hace 31 años, Ayrton Senna ganaba el GP de Brasil. Un tal Juan Manuel Fangio fue el encargado de entregarle el premio. Se dijeron mutuamente: "Sos el número 1". El abrazo se eternizó. Uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte.

Michael-Schumacher.jpg El siete veces campeón de la Fórmula 1, el alemán Michel Schumacher, fue el favorito de Max Verstappen.

Al ser consultado sobre la época de la Fórmula 1 a la que le gustaría regresar, dijo: “Estoy contento con lo que tengo ahora, pero creo que elegiría a lo mejor los inicios de los años 2.000. Simplemente por el sonido del motor”.

A lo largo de su carrera, Juan Manuel Fangio se consagró como campeón del mundo en cinco ocasiones (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957), se consagró con cuatro marcas distintas (Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari y Maserati) y consiguió 24 triunfos en 53 carreras.

Verstappen, por su parte, es el gran dominador de la Fórmula 1 en el último tiempo. Obtuvo el título por primera vez en 2021, en un final de película en el que le arrebató el título al británico Lewis Hamilton en la última vuelta y a partir de allí prácticamente no tuvo competencia.