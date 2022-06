Lewis Hamilton fue tratado de "negrito" y explotó todo en la F1

lewis-hamilton-y-george-russell.jpg Lewis Hamilton y George Russell, ambos pilotos de Mercedes, disfrutan de una previa en la F1.

"El 'neguinho' (negrito) colocó el coche de forma que (Max) Verstappen no pudiera dirigirlo. El 'neguinho' lo hizo porque sabía que esa curva no podía ser tomada por los dos. Tuvo suerte de que sólo se estrellara el otro coche, actuó de forma sucia", afirmó el ex campeón brasileño sobre la famosa maniobra ocurrida en el Gran Premio de Inglaterra del año pasado, publicó este martes el diario español Mundo Deportivo.