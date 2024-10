Franco Colapinto y un encuentro con un multimillonario que puede ser clave para su futuro en la Fórmula 1

colapinto 1.jpg

Slim Domit, chairman de AméricaMóvil/Carso y principal mecenas de Checo, dialogó con el argentino en el hospitality de Williams y luego en los boxes a la vista de periodistas que no perdieron tiempo en especular sobre un futuro patrocinio al nuevo crédito latinoaméricano en la máxima categoría.

Carlos Slim Domit es el protagonista más poderoso del automovilismo latinoamericano, con su escudería Telmex patrocina desde hace 22 años a pilotos principalmene mexicanos, pero con foco en toda Latinoamérica, incluyendo a brasileños, colombianos y ecuatorianos.

Una vez más, el negocio continental de América Móvil convierte a Colapinto en un foco de interés ya que por ejemplo son propietarios de Claro en Sudamérica.

Las negociaciones por Franco Colapinto entre Williams y Red Bull Racing

James Vowles, director de Williams, fue consultado sobre sus conversacipnes con Helmut Marko, hombre fuerte de Red Bull Racing, por el futuro de Franco Colapinto: "Es una pregunta muy atrevida, pero como puedes imaginar si estás en una negociación sensible no dices nada públicamente. No puedo realmente responder a eso."

Por otra lado, medios europeos adjudicaron palabras a Marko en las que admitió: "Colapinto no se había destacado pero nos sorprendió, respondió muy bien al ser llevado de apuro como Lawson. Hablamos con Williams por él, pero no es viable dado que tiene un contrato a largo plazo, un préstamo no atrae a ningún equipo".