Franco Colapinto habló sobre las comparaciones con Lionel Messi: "No me siento ni cerca"

Anteriormente, Franco Colapinto en una entrevista en The Fast And The Curious, no había ocultado su fanatismo por el mejor futbolista del mundo, sosteniendo que es el mejor de la historia y lo idolatra desde que es pequeño. A su vez, se mostró esperanzado de poder conocerlo algún día: "Me encantaría conocerlo en algún momento. Siento que es el mejor de la historia del fútbol".

Al igual que lo expresó en dialogo con la Fórmula 1, Colapinto había afirmado que no se siente a la altura de Messi: “Realmente no me siento a su nivel. Es como el mejor del mundo. Ha conseguido tantas cosas. Todavía hay tiempo, pero no me gusta cuando la gente hace esas comparaciones”.

colapinto 6.jfif Franco Colapinto ha revolucionado la Fórmula 1 y lleva grandes desempeños en las carreras que ha corrido en la máxima categoría.

“Leo ha sido mi ídolo desde pequeño. Ha logrado tantas cosas para nuestro país. Él es un gran deportista para Argentina. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para ser lo mejor que pueda en la Fórmula 1”, destacó el pilarense.

Colapinto realizará las practicas libres 1 y 2 este viernes a las 15.30 (hora Argentina) y 19 (hora Argentina) de cara al Gran Premio de México, el cual se correrá el domingo a las 17 (hora Argentina).