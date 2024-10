Franco Colapinto lamentó su actuación en la Sprint de Estados Unidos: "No fue suficiente"

Al finalizar la carrera, el ingeniero de Williams, Gaëtan Jego, le dio unas palabras de aliento al argentino a través de la radio: "Eso es P12. Buen esfuerzo. Fue difícil acercarse a Tsunoda para adelantarlo. Pero profundizamos cuando vuelvas al box".

El pilarense se mostró disconforme con su rendimiento y se lamentó no poder sumar puntos para la escudería Williams: "Si, fue difícil. Difícil de seguir. Pero supongo que no fue suficiente. No fue suficiente en esta carrera para acercarnos".

Posterior a eso, el argentino habló para ESPN y reconoció que, si bien su monoplaza tenía ritmo, no consiguió superar a sus rivales: “Teníamos ritmo pero eran imposibles de pasar, los Haas iban muy rápido. Tenían un cohete este fin de semana".

colapinto 4.jpg Franco Colapinto en Austin.

"Estaba más rápido que Yuki, pero no pude pasarlo”, agregó el piloto.

Colapinto volverá al Circuito de las Américas a las 19 (hora Argentina) para llevar a cabo la clasificación a la carrera del domingo del Gran Premio de Estados Unidos.