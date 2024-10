Franco Colapinto brilló y largará en el top 10 la carrera sprint del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

colapinto 7.jpg Franco Colapinto se metió entre los 10 primeros de la largada de la carrera sprint.

Ya en la SQ2 Franco Colapinto escaló al 8vo puesto para asegurarse un lugar en la SQ3, mientras las Ferrari mandaban en la pista ya que mientras Charles Leclerc lideró la SQ1 Carlos Sainz terminó adelante en la SQ2.

►Te puede interesar: Franco Colapinto y Williams lanzaron sus productos de merchandising oficial: cuánto valen y cómo comprarlos

Finalmente, en la SQ3 Colapinto tuvo un despiste y pese a un último intento quedó 10mo. en la grilla que estará encabezada por Max Verstappen.

Embed

"Se ve que no aprendo porque me volvió a pasar el mismo error que en Baku. Tengo que controlarme con los neumáticos, las gomas sobrecalentaron y no pude hacer lo que habíamos practicado. Tengo que aprender a controlar ese punto cuando el auto dice 'basta'", dijo el piloto argentino que compite por primera vez con el formato de carrera sprint desde que llegó a la máxima categoría y habrá que ver que estrategia utiliza este sábado cuando tenga que afrontar la carrera sprint y la clasificación para el domingo.

“Bien hecho, Franco. Es tu primer fin de semana de carrera sprint y has logrado llegar a la Q3 con solo 60 minutos de práctica. Ese es otro buen paso en tu camino. Bien hecho.” (James Vowles)

Lo que viene en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El GP de Estados Unidos de Fórmula 1 se disputa en el COTA, un trazado de 5.513 kilómetros con 20 curvas, que se convirtió en un pilar del calendario desde su inauguración en 2012, marcando el regreso de Estados Unidos a la categoría.

Horarios y TV

Sábado 19/10

Carrera Sprint: 15:00 Hs

Clasificación: 19:00 Hs

Domingo 20/10

Carrera: 16:00 Hs

TV por Disney+ Premium y Fox Sports.