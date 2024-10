Franco Colapinto y Williams lanzaron sus productos de merchandising oficial: cuánto valen y cómo comprarlos

Basados en el furor que generó la llegada del argentino a la máxima categoría, la escudería británica anunció el lanzamiento del merchandising oficial y los primeros productos se pusieron a la venta en Texas, donde la actividad en pista comenzará este viernes.

FC.jfif Franco Colapinto ya tiene su merchandising oficial de Williams.

Durante la semana, en un video viral, el propio Colapinto indicó a los fans: “Lo único que espero es que no se fundan comprando esas boludeces, porque después me hacen calentar. Le ponen un precio que no lo puede pagar ni Cristiano Ronaldo. Compren las truchas”.