Franco Colapinto está muy cerca de sumarse al equipo Alpine y seguir en la Fórmula 1

.@F1Tornello no se subió a ninguno de los rumores anteriores y siempre mantuvo la calma, por lo que si está citando la nota de The Race y señalando la seriedad del sitio (de lo cual no tengo dudas)... mmm ...paciencia! #ColapintoToF1ln2025 #Colapinto #F1 https://t.co/Y72hdYQNEN pic.twitter.com/smGCbRRy3M