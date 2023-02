Bernardo Llaver ante un nuevo desafío en el TC2000

►Te puede interesar: Atlético San Martín jugará el próximo Torneo Federal A

llaver 3.jpg Bernardo Llaver correrá en el Súper TC2000 con Honda

"Honda va a tener como sponsor a una petrolera argentina y el apoyo de la fábrica. No seré piloto dos sino que todos tendremos la misma oportunidad. Lo del año pasado fue alevoso y por eso perdimos el campeonato. No se va a repetir", expresó Berni Llaver.

Luego, el piloto de San Martín, afirmó: "Con Chevrolet la pasé mal. El trato humano fue muy malo y encima no me pagaron los últimos meses".

La temporada 2023 del TC2000 comenzará el 24, 25 y 26 de Febrero en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

El anuncio oficial de Honda

El Equipo Oficial Honda de TC2000 anunció que Bernardo Llaver será piloto de la escuadra que comanda Roberto Valle. El mendocino, que está en la categoría desde el 2008 y peleó el campeonato el año pasado, será compañero de Facundo Ardusso, Javier Scuncio Moro y queda aún la confirmación de que piloto ocupará la butaca del cuarto Civic.

llaver 2.jpg Berni dejó Chevrolet y continuará su trayectoria en el Súper TC2000

Luego de la confirmación Roberto Valle expresó: “Es fundamental tener un chico como Berni, no solo para el equipo sino también para la categoría. Hicimos todo lo posible para que Toyota lo autorice a que corra con nosotros, y luego de una gestión muy buena de Darío Ramonda lo pudimos lograr. Estamos seguros que formamos un gran equipo.”

Por su parte, Bernardo Llaver dijo: “Pensé que no iba a estar en TC2000 y era una lástima porque el año pasado había peleado el campeonato. Estoy en la categoría desde 2008 y no me quería ir. Nunca bajé los brazos. Hace un tiempo surgió esta posibilidad que me dio Roberto Valle, Javier Ciabattari y la gente de Honda, trabajamos y hoy se puede confirmar. Estoy muy feliz de poder continuar en la categoría y en el equipo con el cual trabajé en 2016. Estoy seguro que conseguiremos buenos resultados y que funcionaremos muy bien.”