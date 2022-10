Bernando Llaver y el conflicto que lo deja fuera de la lucha por el título del TC2000

bernardo-llaver1.jpg Bernardo Llaver ha tenido una gran temporada con Chevrolet en el TC2000

"Toda mi vida me preparé para este momento, aguanté miles de cosas y siempre agaché la cabeza pensando en que algún día me iba a tocar a mi. Qué difícil es todo a veces, no se imaginan la ilusión que tenía por pelear el campeonato hasta el final. Gracias a todos los que me apoyaron e hicieron fuerza junto a mi", expresó Bernardo Llaver en sus redes sociales.

El piloto de San Martín, de 34 años, compartió un emotivo mensaje de apoyo de su colega y amigo Matías Milla en el que, entre otras cosas, indicó: "Si hay pilotos que se merecen definir un campeonato en la pista es este. Berni, te merecés luchar hasta la última vuelta. Dios quiera que se arreglen las cosas y puedas salir a manejar como vos lo hacés siempre".

El conflicto y el comunicado de Chevrolet

La medida gremial impide movilizar los vehículos del equipo Pro Racing Chevrolet desde Villa Carlos Paz hasta el circuito de Alta Gracia, con lo que Canapino y Berni Llaver pierden la chance de seguir siendo parte de la disputa del campeonato, tal como lo informó el propio equipo en sus redes.

"Ante las injustificadas medidas de fuerza del gremio mecánico en nuestras instalaciones de ProRacing, informamos que no será posible para nuestros pilotos participar con seguridad en esta carrera tan importante", expresó el equipo Chevrolet en un comunicado de prensa

"Hemos informado a nuestros sponsors y lamentamos que esta situación deje sin posibilidades de pelear el campeonato a nuestros pilotos y a los seguidores de la categoría sin espectáculo", añadió el texto.

"Cabe señalar que, de acuerdo a la información que le brindaron desde la sede de Villa Carlos Paz a los medios, la complicada situación se genera porque representantes de Smata plantean reclamos a los directivos de Pro Racing", consignó el escrito del equipo oficial Chevrolet.