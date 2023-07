¿Y si al PJ de Mendoza lo resetean y hacen que renazca como hizo River cuando se fue a la B?

Muchos votantes independientes de esta provincia, que en la época del Equipo de los Mendocinos (Bordón-Gabrielli-Lafalla) acompañaron al peronismo, ya no confían que ese partido vaya a defender los derechos de Mendoza al estar manejado desde Buenos Aires. Los terminaron de correr las desalentadoras gestiones de los gobernadores Celso Jaque y Paco Pérez.

►TE PUEDE INTERESAR: El peronismo mendocino se sacó una foto de unidad pero sin los hermanos Félix

Palabra-mudez-palabra

PJ Mendoza.jpg Reunión del Consejo Provincial, ampliado, del PJ, con Parisi y Destéfanis en el centro de la escena.

Al comenzar Flor Destéfanis -en diciembre pasado- su gestión al frente del partido de Perón, la también intendenta de Santa Rosa, alentó, sin suerte, a los intendentes del paño a postularse para la gobernación y a la militancia a transmitir "la palabra" en el "territorio", pero la realidad terminó por demudar todo eso. El peronismo de la provincia no logró "enamorar", consigna que tanto les gusta repetir a sus dirigentes.

Hace unos días, cuando se juntó con los candidatos del PJ para sacarse una foto de unidad, Destefanis, Reina de la Vendimia en 2010, volvió a tomar la palabra, esta vez para darle ánimos al candidato a gobernador Omar Parisi. Aseguró que éste "tiene un enorme potencial para crecer, porque Cornejo está bajando y genera rechazo en la ciudadanía".

La épica peronista del buenismo populista no ha prendido. Y el supuesto amor "natural" del pueblo por el peronismo ha faltado a la cita. No se baja la inflación con buenas intenciones ni con mística militante, sino con herramientas que forman parte de la ciencia económica y de buenas y sensatas prácticas políticas. Eficiencia es una palabra desdeñada en el léxico del PJ.

José Luis Ranòn.jpg El inclasificable José Luis Ramón.

Terceras líneas

Veamos un ejemplo de lo que pasa cuando faltan verdaderos liderazgos. El mes pasado uno de los "peronistas" del que más se habló fue el inclasificable José Luis Ramón que, de ser en Protectora un referente de la lucha en defensa de los consumidores, terminó trabajando de manera desembozada para el kirchnerismo. Algunos referentes de las ONG suelen descarrilar cuando saltan de la tarea social no gubernamental a la política partidaria.

Pues bien, este señor Ramón, vaya uno a saber a cuenta de qué, le comenzó a exigir a "la cúpula del PJ" que "no lo invisibilizara" y argumentó que él no podía faltar en las listas para diputados nacionales del PJ mendocino, en un lugar "entrable". Lo sacaron vendiendo almanaques.

Enojado, anunció que iría a las PASO nacionales de Unión por la Patria con su propia lista, para hacerle frente a la lista oficial del PJ provincial al Congreso, que encabeza el intendente tunuyanino Martín Aveiro. Ramón se anotó y todo. A los tres días levantó su lista para sumarse a la propuesta oficial. Esta es parte de la tragedia política del PJ local en la actualidad. Todo gira alrededor de las segundas y terceras líneas.

Corre, Parisi, corre

Es enternecedor el empeño de Flor Destéfanis en mandar a todos los candidatos a caminar para enamorar. Ahora lo principal es que el candidato a gobernador Omar Parisi y el cabeza de lista para diputado nacional, Martín Aveiro, "se den fuerza entre ellos y que caminen juntos", acaba de decir la titular del PJ.

Suena a "corre, Forrest, corre", aquel grito de guerra de la película Forrest Gump con el que el actor Tom Hanks y el director Robert Zemeckis conmovieron al mundo. Las cuatro listas que presentó el peronismo mendocino a las PASO provinciales arañaron sólo el 16% de los votos en las PASO.

Destéfanis dijo que Parisi arrancó con "menos tres" de conocimiento y que en un mes ganó la interna del PJ provincial. Eso la lleva a sostener que en las generales de septiembre todo lo que se obtenga será ganancia.

Destéfanis y Parisi.jpg Flor Destéfanis y Omar Parisi en una reunión de campaña.

Esas habilidades

No hay humus, no hay tierra trabajada para que crezcan nuevos liderazgos en el peronismo de Mendoza. Y no los habrá si el PJ no se pone a la altura de los tiempos y se deja de insistir con salir a enamorar, con caminatas místicas y con promesas de llenarnos la heladera en la época de comicios.

En un país serio, donde la economía funciona medianamente bien, son los ciudadanos los que se encargan de aprovisionarse de lo que necesiten, con su plata, no con la dádiva del Estado. El peronismo padece de una falsa y vieja idea del Estado.

No surgirán liderazgos mientras no se termine de desarmar el andamiaje camporista-cristinista que copó el PJ provincial con la anuencia de desganados dirigentes que solían definirse como justicialistas renovadores..

Esa avanzada kirchnerista, está a la vista, no ha producido frutos. Más de una década de derrotas electorales y el partido en tercer lugar de las preferencias de los votantes así lo demuestran. Esa forma kirchnerista de pensar la política nunca logró anclarse en esta provincia.

El ciudadano medio de Mendoza necesita saber cómo el peronismo generará más empleo, cómo prevé adecentar el gasto público, cómo enfrentará el déficit fiscal, cómo mantendrá a raya a la inflación, cómo enfrentará el avance narco, cómo mejorará la educación, cómo nos insertará en el mundo sin anteojeras ideológicas, cómo volveremos a crecer económicamente, y cómo defenderá la vigencia de las libertades y de los derechos humanos.

►TE PUEDE INTERESAR: Los intentos del PD de levantar cabeza se marchitan ante las chapucerías de Javier Milei