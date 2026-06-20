Versiones, polémicas y noticias: hasta el ministro de Economía se metió en el barro de las fake news

Florencia Peña se comunicó con Celia, la mamá de Lionel Messi, para pedirle disculpas por su error en Luzu TV, donde ya no trabaja más.

Completar positivamente el año y afrontar el 2027 electoral es un objetivo central que se ha fijado el gobierno, apelando al motor del crédito para que la actividad económica sea impulsada. Los últimos datos de la industria todavía no son alentadores: registró una caída en mayo de 0,8% y de 5% interanual.

Para noticias mejores hay que repasar datos del comercio exterior o del mundo financiero. La balanza comercial dio un superávit extraordinario para abril de U$S3.504 millones. El riesgo país mantiene su tendencia bajista (486 puntos básicos) y acelera las posibilidades del país de acceder al crédito internacional y al financiamiento de proyectos tanto públicos como privados. La duda sería en qué momento se juntan las curvas de la macroeconomía y la micro para que la bonanza que disfrutan unos pocos sectores impacte también en los bolsillos de los consumidores.

El comunicado de la familia Messi

Curiosamente, el ministro de Economía, Luis Caputo, no se ha expedido sobre estos temas, sino sobre las portadas que ocupan el orden del día noticioso. Al respecto, más que su vulgar tuit propio de barrabrava no de su investidura (al tratar de "boluda" a Florencia Peña por dar a conocer la muerte de Jorge Messi sin el chequeo de su producción en el canal de streaming Luzu TV), o el del presidente Javier Milei que titula "Corpo basura", es aconsejable repasar el comunicado de la familia Messi, donde se hace referencia a cuestiones básicas del tratamiento informativo, tales como "versiones, rumores y especulaciones que han circulado"; "falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos"; "situación estrictamente privada y familiar"; "cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz"; "responsabilidad, prudencia y humanidad".

Entre tanto ruido, el escrito ofrece unas cuantas lecciones para streamers y foristas que nutren las redes con cualquier cosa, y por qué no, sirve como buen recordatorio para medios convencionales, una reserva profesionalizada de la noble actividad de informar e interpretar, que no por ello está exenta de urgencias y vicios típicos de la mala praxis.

Todo el empeño invertido en el ejercicio del periodismo riguroso acrecienta la calidad institucional, lo diferencia de la circulación descontrolada de datos sin verificación y, no es menor, sirve de contención frente a los consabidos embates.