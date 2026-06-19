FOPEA repudió la difusión de la falsa muerte del padre de Messi y pidió reforzar los controles periodísticos

"La velocidad no puede ser excusa para omitir la verificación", señaló la entidad al recordar que su Código de Ética establece la obligación de corroborar los datos antes de difundirlos. Según FOPEA, el rigor en la verificación constituye una condición indispensable para el ejercicio responsable de la comunicación social, independientemente del formato o la plataforma utilizada.

La erosión a la conflianza en las noticias y los comunicadores

La organización también destacó que la libertad de expresión y la libertad de prensa, principios que defiende de manera permanente, deben ir acompañadas por el cumplimiento de estándares éticos y profesionales. En ese sentido, advirtió que la difusión de noticias falsas no solo afecta a las personas involucradas, sino que también erosiona la confianza pública en los medios y en los comunicadores.

El caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites entre el entretenimiento y el periodismo, especialmente en un escenario donde programas de streaming, redes sociales y plataformas digitales compiten por la atención de las audiencias en tiempo real.

Ante esta situación, FOPEA instó a periodistas, conductores, medios de comunicación y plataformas digitales a implementar protocolos mínimos de verificación y mecanismos de control antes de difundir noticias de alto impacto.

"Es en estos momentos de transformación cuando quienes ejercemos el periodismo profesional debemos ser más estrictos que nunca en el cumplimiento de las normas éticas de nuestra profesión", concluyó la entidad.

El episodio de la falsa muerte del padre de Lionel Messi se convirtió así en un nuevo ejemplo de cómo una información sin chequear puede multiplicarse en cuestión de minutos y generar confusión masiva, reforzando la importancia de la verificación como uno de los pilares fundamentales del periodismo.